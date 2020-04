DIRECT. Coronavirus : l'attestation de déplacement au format numérique est désormais disponible

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #CORONAVIRUS

: Le groupe audiovisuel Mediawan lance aujourd'hui une nouvelle chaîne éphémère, baptisée #ALaMaison, qui diffusera des programmes éducatifs et familiaux durant le confinement et contribuera à soutenir les soignants, un projet qui fédère de nombreux acteurs des médias –dont France télévisions– du cinéma et des télécoms.

: Bonjour Le Premier ministre irlandais Leo Varadkar, diplômé de médecine, travaillera pour le service de santé une fois par semaine pendant l'épidémie du nouveau coronavirus, a annoncé un porte-parole du gouvernement. Selon l'Irish Time (en anglais), le Premier ministre doit se consacrer à l'évaluation des symptômes des patients par téléphone.









: Bonjour @Jérôme. Vous pouvez la retrouver dans ce lien. "Les données saisies sont stockées exclusivement sur votre téléphone ou votre ordinateur. Aucune information n'est collectée par le ministère de l'Intérieur. L'attestation pdf générée contient un QR Code. Ce code-barres graphique permet de lire les informations portées dans votre attestation au moment de leur saisie", précise le ministère de l'Intérieur.







: "Lorsque nous ne pourrons plus accueillir d'animaux, les fourrières vont les euthanasier parce qu'elles ne pourront plus nous les proposer."



La SPA alerte sur la situation des animaux dans les refuges en période de confinement. "On a de quoi nourrir nos animaux, nettoyer leur box. On n'a simplement pas la possibilité de les faire adopter", prévient le président de l'association sur franceinfo.

: Toutefois, cela ne signifie pas que le virus excrété est encore vivant. Selon le médecin Benjamin Davido, infectiologue à l’hôpital Raymond-Poincaré de Garches (Hauts-de-Seine), "on considère que si 8 jours après leur apparition, les symptômes de la maladie disparaissent, alors le patient n’est plus considéré comme contagieux. Un délai que l’on porte à 10 jours pour les patients immunodéprimés".

: Bonjour @ex malade Covid19. Début mars, la revue scientifique américaine The Lancet a publié une étude sur la contagiosité du Covid-19, établissant que le virus avait une très haute et très longue contagiosité, résume 20 Minutes. Après avoir suivi 191 patients malades à Wuhan en Chine, des médecins ont constaté qu’après la guérison clinique, près d'un tiers des malades continuait à excréter du virus. Cette durée d'excrétion virale variait de 8 à 37 jours après l’apparition des premiers symptômes.

: "La jungle sur les marchés, la loi du plus fort, du plus riche, et souvent du plus malicieux, voire du plus criminel". Face à l'explosion de la demande de matériel médical pour lutter contre le coronavirus, l'Europe est devenue une jungle commerciale où la disparition des règles habituelles génère de nombreuses dérives. La cellule investigation de Radio France a mené l'enquête.









: "La formule que nous appliquons pour cette crise temporaire est la somme de trois éléments de base : davantage d'investissements publics pour le développement social, le plein emploi, l'honnêteté et l'austérité républicaine."



Andrés Manuel López Obrador, a promis des économies au sein de son gouvernement et des investissements pour sauvegarder l'emploi et faire face au ralentissement économique provoqué par l'épidémie de coronavirus.







: L'épidémie fait-elle flamber le prix de certains fruits et légumes ? "A partir du moment où nous avons décidé de donner la priorité aux produits français, plus chers, il y a notamment sur ces produits d'inévitables hausses tarifaires, mais cela fait partie de l'effort collectif national", a expliqué Jacques Creyssel, président de la Fédération du commerce et de la distribution (FCD) cité par Le Parisien.

: La Croix fait sa une sur les naissances en temps de confinement, qui bouleverse l'expérience des futurs parents. Libération donne la parole à plusieurs soignants "au cœur du combat".







: Ce matin, Le Dauphiné s'interroge sur les risques pour la démocratie après l'entrée en vigueur de lois d'urgence dans plusieurs pays touchés par le Covid-19. La République des Pyrénées revient sur les difficultés rencontrées par les foyers pour personnes handicapées ou enfants en période de confinement.









: Bonjour @Coum. L'Inde est à l'arrêt depuis que les autorités ont décrété le 25 mars un confinement national de la population. Les frontières entre Etats sont fermées, les transports publics inexistants, les magasins fermés. Le ministère de la Santé a conseillé à la population de porter des masques artisanaux réutilisables pour "aider à protéger la communauté dans son ensemble". Le pays recense officiellement 3 500 cas dont 83 décès, selon les derniers chiffres officiels.

: Des bougies et des lampes traditionnelles ont été allumées pendant neuf minutes dans les principales villes indiennes contre "les ténèbres du coronavirus". Ce mot d'ordre a été lancé par le Premier ministre, Narendra Modi, qui a appelé ses concitoyens confinés à activer des sources de lumière à leurs fenêtres ou sur le pas de leur porte.











: Les prix du pétrole brut connaissent une forte chute ce matin en Asie après le report d'une réunion entre le cartel de l'Opep et la Russie. Les marchés du brut ont plongé depuis le déclenchement d'une guerre des prix il y a deux semaines entre l'Arabie saoudite et la Russie, à la suite d'un désaccord sur la stratégie à adopter pour soutenir les cours. L'Arabie saoudite avait décidé d'ouvrir les vannes de sa production et fait dévisser les cours en espérant faire fléchir la Russie.

: Un tigre d'un zoo du Bronx à New York a été testé positif au Covid-19, une maladie que le félin aurait contractée auprès d'un gardien ne présentant alors aucun symptôme. Le tigre malais de 4 ans appelé Nadia est atteint d'une "toux sèche", mais devrait se rétablir complètement, indique le zoo dans un communiqué.







: Un couple de propriétaires charentais a décidé de diviser de moitié les loyers de ses locataires, et ce jusqu'à la fin du confinement. "Je me suis dit qu'on vivait une situation très particulière, et qu’il n'y avait pas de raison de ne pas aider les gens qui pouvaient se retrouver dans la panade", explique Joël Kérisit à France 3.



: En Polynésie française, le Haut-Commissariat fait savoir que l'attestation numérique de déplacement ne sera pas applicable sur le territoire, contrairement à l'Hexagone, pour des raisons de "contraintes techniques".







: Dès aujourd'hui, les laboratoires de ville, entre autres, seront autorisés à pratiquer les tests de dépistage du Covid-19. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a précisé que les "laboratoires hospitaliers, de ville, départementaux, vétérinaires, de recherche, de gendarmerie, de police" pourront désormais être mobilisés.

: Bonjour , il va falloir encore patienter. Le ministère de l'Intérieur précise qu'une dérogation est possible dans le cas de "déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou la garde d’enfants" et que le lieu du confinement "ne doit pas changer". Tout déplacement pour des motifs amicaux ou affectifs, type repas entre amis ou chez des membres de la famille sont donc interdits.

: L'attestation numérique de déplacement sera disponible à 8 heures sur le site du ministère de l'Intérieur, précise la police nationale sur Twitter. L'attestation papier reste valable.

: Le Fonds mondial pour la nature (WWF) appelle la France à adopter un "filet de sécurité sanitaire, économique et écologique vers la sortie de crise". "Les pressions que nous exerçons sur la nature à travers nos modes de consommation et de production non soutenables sont en grande partie à l'origine des crises écologiques et sanitaires, dénonce l'ONG gouvernementale. La pandémie Covid-19 pourrait être un nouveau signal de l'urgence à changer nos modèles de société et prendre les mesures qui s’imposent."









: Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a été admis à l'hôpital pour des examens décrits par Downing Street comme une "mesure de précaution", dix jours après avoir été testé positif au coronavirus. Il reste en charge du gouvernement et a remercié le NHS, le service de santé public britannique, pour son travail.









: Malgré de strictes mesures de confinement, les Etats-Unis, qui comptabilisent plus de 337 000 cas de Covid-19 ont déploré plus de 1 200 morts au cours des dernières 24 heures, l'une des plus fortes hausses quotidiennes, et s'approchent désormais de la barre des 10 000 décès.







(William Volcov / BRAZIL PHOTO PRESS / AFP)

: AuxEtats-Unis, les prochains jours s'annoncent cruciaux. Cette semaine "sera un moment comme Pearl Harbor, comme le 11-Septembre, sauf que ce ne sera pas localisé, ce sera dans tout le pays", a prévenu l'administrateur fédéral des services de santé publique sur la chaîne NBC (en anglais).

: L'attestation de déplacement numérique va être disponible aujourd'hui pour justifier les sorties autorisées, en plus de sa traditionnelle version papier. Pour utiliser la version numérique, il faudra remplir le formulaire sur son smartphone "afin de le présenter aux policiers grâce à un QR Code", avait précisé le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner.

: En France, pendant le confinement, les victimes de violences familiales peuvent donner l'alerte par SMS au 114. Les opérateurs derrière ce SMS d'urgence préviendront ensuite les forces de l'ordre en leur transmettant les coordonnées de la victime. Plus de détails dans notre article.









: "La violence ne se cantonne pas aux champs de bataille."





Le secrétaire général de l'ONU a lancé un appel mondial à protéger les femmes et jeunes filles "à la maison". "Ces dernières semaines, tandis que s'aggravaient les pressions économiques et sociales et que la peur s'installait, le monde a connu une horrible flambée de violence domestique", a déploré le chef de l'ONU.

: On commence cette matinée par faire le point sur l'actualité :



• Selon le dernier bilan de la direction générale de la santé (DGS), la France a enregistré 357 nouveaux décès à l'hôpital dans les dernières 24 heures, le nombre le plus faible enregistré depuis mardi, ce qui porte à 8 078 le nombre total de décès en prenant en compte les données des Ehpad et autres établissements médico-sociaux. Retrouvez ici les derniers chiffres de l'épidémie en infographies.



• "Le relâchement, c'est l'allié du Covid", a rappelé le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, au journal télévisé de France 2, soulignant qu'il n'y a pas "eu de grand mouvement" de population durant le week-end, mais que des signes de relâchement ont été constatés.



• Les Américains s'apprêtent à vivre l'une des plus "difficiles et tristes semaines de leur vie", ont mis en garde les autorités sanitaires des Etats-Unis, où le nouveau coronavirus continue de semer la mort, particulièrement dans l'Etat de New York.



• Quelques précisions sur le profil du suspect interpellé après l'attaque au couteau de Romans-sur-Isère qui a fait 2 morts et 5 blessés : l'homme n'était ni fiché S, ni suspecté de radicalisation.