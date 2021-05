JO 2021 : l'UE et le Japon confiants dans l'organisation "sûre et sécurisée" des Jeux de Tokyo

L'Union européenne et le Japon ont déclaré jeudi 27 mai qu'ils maintenaient leur confiance dans la tenue "sûre et sécurisée" des Jeux olympiques à Tokyo cet été, malgré les appels à l'annulation de l'événement en raison de la pandémie de Covid-19.

"Nous soutenons la tenue des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo de manière sûre et sécurisée cet été, en tant que symbole de l'unité mondiale pour vaincre le Covid-19", ont annoncé les deux parties dans une déclaration à l'issue d'un sommet vidéo entre les dirigeants de l'UE, Ursula von der Leyen et Charles Michel, et le Premier ministre japonais, Yoshihide Suga.

