"J’ai rempli le formulaire, j’ai sélectionné mon chat et maintenant je suis en attente" : les adoptions à la SPA en plein boom malgré le confinement

Depuis le 16 avril, les déplacements pour pouvoir adopter un animal sont à nouveau autorisés, sous certaines conditions. Et la SPA a déjà reçu des milliers de demandes de candidats à l'adoption.

Ils étaient jusqu’à jeudi dernier les oubliés du confinement, mais depuis le 16 avril, grâce à une dérogation du ministère de l'Intérieur, les animaux recueillis par la SPA peuvent de nouveau être adoptés, sur rendez-vous. Ça tombe bien pour Clément. Cela faisait longtemps qu’il voulait un chien. En plein confinement, un Beagle était proposé à l’adoption à la SPA, à côté d’Orléans.

La semaine dernière, Clément échange donc avec l’association par téléphone, sur son appartement, son rythme de vie et le comportement du chien. Jeudi 16 avril, la SPA fixe un rendez-vous l’après-midi. Elle lui envoie une attestation pour qu’il vienne au refuge et adopte Noby. "L’équipe nous attendait, on a mis une paire de gants, on est rentrés, on échangeait mais à plus d’un mètre de distance", raconte Clément. "Ils ont lâché Noby qui était tout content de venir à notre rencontre, il était tout prêt", poursuit l’heureux adoptant.

Il a fait un tour des cages de ses copains et après avoir échangé pendant une heure sur ses habitudes, ce qu’il fallait surveiller, il est reparti avec nous.Clément, adoptantà franceinfo

Victor habite, lui, habite les Yvelines, et avec le confinement il s’est rendu compte que son jeune chat avait besoin de compagnie. Il a donc cherché un copain à Pepper. "Dès que j’ai vu le message officiel comme quoi on pouvait adopter, j’ai cliqué sur le lien sur le site de la SPA. Il fallait répondre à des critères, à des questions : est-ce que vous vivez en appartement, est-ce que vous vivez seul, est-ce que vous avez d’autres animaux, un chien, un chat, etc. J’ai rempli le formulaire, j’ai sélectionné mon chat et maintenant je suis en attente de réponse", explique-t-il.

Des milliers de demandes en ligne

De la patience, il en faudra probablement car les délais de réponse s’allongent, prévient le président de la SPA, Jacques-Charles Fombonne. "Nous avons enregistré dans les trois premiers jours après l’annonce du ministre autorisant les adoptions plus de 7 000 demandes sur notre site internet", souligne-t-il.

Il faudra de la patience aux gens qui nous ont fait une demande d’adoption évidemment.Jacques-Charles Fombonne, président de la SPAà franceinfo

"Nous avons créé la plateforme, nous avons créé le logiciel, tout se fait par télétravail donc ça va prendre un petit peu de temps pour se mettre vraiment en vitesse de croisière", explique Jacque-Chrales Fombonne. La SPA ne veut pas se précipiter. Même si les refuges sont aussi saturés que l’été, à environ 95 %, pas question de mettre l’animal ou l’adoptant en danger. Seuls les chiens et les chats au tempérament simple et qui ne posent pas de problème sont proposés à l’adoption. Quant aux NAC, les nouveaux animaux de compagnie comme les lapins par exemple, ils ne peuvent pas être adoptés pendant le confinement.