DIRECT. Coronavirus : près de 160 000 morts dans le monde depuis le début de la pandémie

Ce qu'il faut savoir

La pandémie est loin d'être jugulée. Le bilan mondial des victimes du nouveau coronavirus s'élève à au moins 157 539 morts dans le monde, alors que le cap des 100 000 décès a été franchi en Europe, selon les données officielles communiquées samedi. Suivez notre direct.

Un concert virtuel géant. Pour soutenir les soignants en première ligne dans cette épidémie, des dizaines de stars parmi lesquelles les Rolling Stones et Taylor Swift se sont mobilisées en donnant un concert virtuel géant dans la nuit de samedi à dimanche, suivi en streaming par des amateurs eux aussi confinés.

Trump appelle à braver le confinement. Alors que plus de la moitié de l'humanité reste à domicile afin de limiter la propagation du Covid-19, le président américain républicain a ouvertement appelé à braver les règles de confinement dans des Etats dirigés par des gouverneurs démocrates. Aux Etats-Unis, pays le plus touché tant en nombre de morts (au moins 38 664) que de cas (au moins 732 197), des manifestations hostiles au confinement adopté dans certains Etats ont eu lieu samedi au Texas, dans le Maryland et le New Hampshire.

Les hospitalisations en baisse en France. Le pays a enregistré 642 morts supplémentaires du Covid-19 au cours des dernières 24 heures, portant le total à 19 323 décès (11 842 dans les hôpitaux et 7 481 dans les établissements sociaux et médico-sociaux). La bonne nouvelle vient du nombre d'hospitalisations, en baisse de 551 par rapport à la veille. Le solde de personnes admises en réanimation (- 194) est également en baisse, et ce pour le dixième jour consécutif.

Un début de déconfinement en Europe. Quelques pays se sont engagés dans la voie d'un prudent déconfinement comme l'Autriche ou le Danemark. Berlin a jugé la pandémie désormais "sous contrôle" en Allemagne, qui apparaît comme le grand Etat européen à avoir le mieux géré la crise (moins de 4 000 morts), grâce notamment à un large recours aux tests. En Espagne, les autorités ont annoncé samedi la prolongation jusqu'au 9 mai des mesures strictes de confinement.