Infographies Déconfinement : où en est l'épidémie en France ?

"Les chiffres sont bien orientés", a assuré Emmanuel Macron depuis la terrasse d'un café, mercredi 19 mai à Paris, à l'occasion de la réouverture des terrasses des cafés et restaurants, mais aussi des salles de cinéma ou des musées. La circulation du Sars-CoV-2 diminue depuis quatre semaines, alors que la France entame la phase 2 de son déconfinement. Cette amélioration des indicateurs s'accompagne d'une accélération de la campagne de vaccination, avec plus de 21 millions de personnes ayant reçu au moins une première dose du vaccin, selon la Direction générale de la santé (DGS).

Où en sont les chiffres de l'épidémie ? Franceinfo fait le point sur les principaux indicateurs donnés par Santé publique France à l'heure des réouvertures.

Des nouveaux cas en baisse

Si l'épidémie ralentit, elle est toutefois loin d'être terminée. Environ 14 000 nouveaux cas sont en effet enregistrés chaque jour en moyenne, au mardi 18 mai. Dans un avis (PDF) rendu le 6 mai au gouvernement, le Conseil scientifique avait appelé à "éviter la survenue durant l'été 2021 d'une possible quatrième vague, qui serait induite par une sortie précipitée" des restrictions sanitaires, tout en jugeant la "réouverture souhaitable et même nécessaire".

Le 18 mai 2021, 14 025 nouveaux cas de Covid-19 sont enregistrés en France chaque jour en moyenne. (FRANCEINFO)

Les hospitalisations au plus bas depuis octobre

Pour l'heure, le freinage de l'épidémie a permis un reflux du nombre de malades dans les hôpitaux. Un peu plus de 22 000 patients avec un diagnostic de Covid-19 étaient hospitalisés, mardi, soit un plus bas depuis la fin octobre. Sur 24 heures, on compte 996 nouvelles hospitalisations, soit 740 nouvelles hospitalisations par jour en moyenne sur les sept derniers jours, selon les données dévoilées par Santé publique France.

Au 18 mai 2021, en moyenne 740 patients atteints du Covid-19 ont été hospitalisés en France. (FRANCEINFO)

Moins de malades en réanimation

Le nombre de malades du Covid-19 dans les services de réanimation a également poursuivi sa baisse mardi. Les services de soins critiques (qui rassemblent réanimation, soins intensifs et surveillance continue) comptent désormais 4 015 patients contre 4 186 la veille. Ce chiffre s'était maintenu aux alentours de 5 900 à 6 000 lors de la deuxième quinzaine d'avril, soit le pic de la troisième vague, avant de redescendre nettement début mai.

Les services de soins critiques comptent 4 015 patients le 18 mai 2021. (FRANCEINFO)

Le nombre de morts décroît

Après avoir fluctué entre environ 250 et plus de 300 morts du Covid-19 à l'hôpital par jour en moyenne depuis janvier, le nombre de victimes de l'épidémie a fortement diminué à partir de la fin du mois d'avril. En 24 heures, 152 personnes sont mortes à l'hôpital, selon les chiffres de Santé publique France mardi. Au total, l'épidémie a tué 108 069 personnes en France, dont 81 721 à l'hôpital.