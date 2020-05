INFOGRAPHIES. Déplacements, vie sociale, commerces… Le gouvernement précise les modalités du déconfinement

Pour mieux s'y retrouver dans un plan de déconfinement parfois imprécis, l'exécutif a mis en ligne des tableaux permettant d'identifier plus clairement ce qui restera interdit et ce qui sera autorisé, en fonction de la couleur attribuée à son département.

A mesure que le reflux de la pandémie se confirme en Europe, le déconfinement des populations s'y poursuit à des rythmes variés. En France, le gouvernement a décidé, samedi 2 mai, de prolonger de deux mois l'état d'urgence sanitaire contre le Covid-19 et a clarifié un peu le cadre du déconfinement, notamment sur le suivi des malades. Alors que de nombreuses inconnues demeurent, comme sur la réouverture des écoles, l'exécutif a mis en ligne (notamment sur Twitter) des tableaux permettant d'identifier plus clairement ce qui restera interdit et ce qui sera autorisé, en fonction de la couleur attribuée à chaque département.

Depuis jeudi, des cartes présentant les départements en vert, orange et rouge permettent en effet de différencier les mesures en fonction de la circulation du virus et de la tension sur les capacités en services hospitaliers de réanimation sur le territoire.

Vie sociale et activités

Pour s'occuper, les choix resteront restreints après le 11 mai. Cinémas et théâtres, grands musées, plages et lacs, salles de sport et salles polyvalentes seront inaccessibles jusqu'à une date pour l'instant indéterminée. Il faudra attendre fin mai pour en savoir plus.

De même, il faudra patienter jusqu'à la fin du mois avant de pouvoir faire un certain nombre de projets : colonies de vacances, mariages et tous les rassemblements de plus de 10 personnes. Les lieux de culte garderont également leurs portes fermées au public au 11 mai.

A l'inverse, l'accès aux bibliothèques et médiathèques, aux forêts et aux cimetières sera autorisé, quelle que soit la couleur de votre département, et dans le respect, bien sûr, des distances et des gestes barrières.

Déplacements

Que la circulation épidémique soit faible ou élevée dans votre département, vous pourrez, dès le 11 mai, vous déplacer librement dans l'espace public ainsi que dans les transports en commun, à condition que la distanciation soit respectée, le tout dans un rayon de 100 km. Au-delà, il faudra présenter une attestation justifiant que ce déplacement s'inscrit dans le cadre d'un motif impérieux (professionnel ou familial).

Commerces

Pour connaître l'ouverture des bars, cafés et restaurants, il faudra attendre la fin du mois de mai. Les établissements seront fermés à la clientèle au moins jusqu'au 2 juin.



Les commerces d'une surface de moins de 40 000 mètres carrés et les marchés en plein air pourront ouvrir partout en France dès le 11 mai, mais pourront être fermés à la demande du préfet. Quant aux salons de coiffure et instituts de soins esthétiques, ils devront respecter des règles sanitaires spécifiques.



Ecoles et crèches

Au 11 mai, les crèches rouvriront avec une limite d'accueil de 10 enfants. Dans les écoles maternelles et élémentaires, le nombre d'élèves sera plafonné à 15 par classe.

Transports

Entre le 11 mai et le 1er juin, il faudra justifier d'un motif impérieux pour prendre l'avion ou effectuer un déplacement d'une région à une autre au-delà de la limite de 100 km. En avion, comme dans le train, le port du masque sera obligatoire.

Sport

A partir du 11 mai et jusqu'au 2 juin minimum, seules les pratiques sportives individuelles et en extérieur seront autorisées, dans toutes les régions. Il faudra attendre la fin du mois de mai pour en savoir plus sur les conditions de reprise de la pratique des sports collectifs et/ou en intérieur. La saison 2019-2020 est quant à elle terminée en ce qui concerne le sport professionnel.