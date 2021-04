Inde : 13 malades du Covid-19 meurent dans l'incendie d'un hôpital

Le feu, désormais éteint, s'est déclenché dans un hôpital de la banlieue de Bombay et ses causes sont en cours d'investigation, selon un responsable des pompiers.

Le drame s'est déroulé dans la banlieue de Bombay, en Inde. Treize malades du Covid-19 sont morts, vendredi 23 avril, dans l'incendie d'un hôpital. Le feu, désormais éteint, s'est déclenché vers 3 heures du matin (heure locale) et ses causes sont en cours d'investigation, a déclaré un responsable des pompiers auprès de l'AFP. "Dix-sept patients étaient dans l'unité de soins intensifs de l'hôpital Vijay Vallabh quand un incendie s'est déclaré, 13 sont décédés et quatre autres ont été transférés dans d'autres établissements", a-t-il ajouté.

Deux jours plus tôt, 22 patients atteints du Covid-19 étaient morts dans un autre hôpital du même État du Maharashtra en raison d'une coupure d'alimentation en oxygène de respirateurs. Quatre malades avaient également péri, début avril, dans l'incendie d'une clinique privée du Maharashtra alors qu'en mars, un feu dans un hôpital avait fait onze morts à Bombay.

Depuis plusieurs semaines, le pays fait face à une importante vague de contaminations au Covid-19, qui peut en partie s'expliquer par la circulation d'un nouveau variant, nommé B.1.617. L'Inde a enregistré près de quatre millions de nouveaux cas depuis le début du mois d'avril. En conséquence, le pays se trouve également confronté à une pénurie d'oxygène, de médicaments et de lits d'hôpitaux.