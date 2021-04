DIRECT. Covid-19 : une quarantaine stricte à partir de samedi pour les voyageurs en provenance de pays "à risque"

Ce qu'il faut savoir

Le gouvernement veut freiner la propagation des variants du Covid-19. Les voyageurs en provenance du Brésil, du Chili, d'Argentine, d'Afrique du Sud et d'Inde, pays considérés "à risque" par l'exécutif, seront soumis dès samedi 24 avril à une quarantaine beaucoup plus stricte à leur arrivée sur le sol français, a annoncé jeudi 22 avril le Premier ministre, Jean Castex, au cours d'une conférence de presse. Cet isolement durera dix jours et "le lieu de quarantaine sera contrôlé au départ et à l'arrivée du voyageur", a notamment précisé le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Suivez notre direct.

Les restrictions de circulation levées le 3 mai. Plus besoin d'attestation pour s'éloigner de plus de 10 kilomètres de son domicile en journée à partir du lundi 3 mai. Il sera donc possible de se déplacer sur l'ensemble du territoire sans limite de distance. Le couvre-feu, en revanche, restera en vigueur, au moins jusqu'à la mi-mai, a ajouté Jean Castex.

Réouverture des écoles, collèges et lycées confirmée. Les écoles maternelles et primaires rouvriront bien leurs portes lundi 26 avril, après trois semaines de fermeture, a annoncé le gouverment en conférence de presse. Pour les collégiens et les lycéens, la reprise se fera en distanciel, avant un retour en classe à partir du lundi 3 mai. Le ministre de l'Education, Jean-Michel Blanquer a par ailleurs dévoilé les contours du nouveau protocole sanitaire appliqué dans les classes et a annoncé le maintien en présentiel des épreuves du brevet et du baccalauréat.

La vaccination élargie aux proches des personnes immunodéprimées. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé l'ouverture de la vaccination aux personnes majeures qui vivent "sous le même toit qu'une personne en situation d'immunodépression sévère" pourront être vaccinées à partir du lundi 26 avril. Les personnes de plus de 55 ans recevront le vaccin d'AstraZeneca, les personnes plus jeunes, ceux de Pfizer ou Moderna.