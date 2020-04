Hong Kong, Ukraine, Obama : les 10 infos garanties sans coronavirus qui vous ont peut-être échappé cette semaine

Des incendies continuent de ravager la forêt ukrainienne autour de Tchernobyl, un hélicoptère militaire français s'est écrasé dans les Hautes-Pyrénées et le mystère de la mort de l'ours Cachou n'est toujours pas résolu.

Le monde entier est toujours sous la menace de l'épidémie de coronavirus, qui touche 193 pays et a fait plus de 150 000 morts, selon les statistiques officielles au samedi 18 avril. Une pandémie qui affecte la totalité des secteurs d'activité et qui fait donc la une des médias, occultant d'autres actualités moins mises en avant dans ces circonstances particulières. Voici dix informations sans lien avec le Covid-19 parues cette semaine qui auraient pu vous échapper.

1 De violents incendies autour de Tchernobyl, Kiev plongée dans une épaisse fumée

Un feu de forêt s'est déclaré il y a une quinzaine de jours autour de la centrale accidentée de Tchernobyl, en Ukraine, renforcé par des vents violents et un temps inhabituellement sec. Si les flammes ont été éteintes, plusieurs feux couvent toujours sur ce territoire. La capitale, Kiev, qui compte plus de trois millions d'habitants, a été frappée jeudi soir par une tempête de sable provoquée par des rafales de vent, avant de plonger dans un énorme nuage de fumée avec une forte odeur de brûlé. Un phénomène directement lié à ces feux de forêts, mais aussi à l'incinération massive d'herbes sèches par des villageois, pratique très répandue en Ukraine.

L'incendie dans la région de Tchernobyl, le 12 avril 2020, en Ukraine. (VOLODYMYR SHUVAYEV / AFP)

2 A Hong Kong, 14 leaders prodémocratie arrêtés

La police de Hong Kong a mené, samedi 18 avril, une opération de grande envergure contre des leaders du mouvement prodémocratie pour leur soutien ou leur participation aux immenses manifestations qui ont secoué le territoire autonome chinois l'an dernier. Parmi les personnes interpellées figure le magnat des médias Jimmy Lai, 72 ans, fondateur du journal d'opposition Apple Daily, appréhendé à son domicile. "Les personnes arrêtées sont accusées ou seront accusées de crimes liés", selon la police. Les 14 interpellés comparaîtront en justice mi-mai.

3 Deux militaires tués dans le crash d'un hélicoptère dans les Hautes-Pyrénées

Deux militaires français ont été tués et cinq blessés mercredi, lors de l'accident d'un appareil du 5e Régiment d'hélicoptères de combat de Pau. Le Cougar s'est crashé lors d'un vol d'entraînement dans un champ agricole, au coeur d'une zone vallonnée et boisée, près du village de Bouilh-Devant (Hautes-Pyrénées), à proximité du département du Gers. La ministre des Armées, Florence Parly, a rendu hommage aux deux militaires décédés, l'adjudant-chef Olivier Michel et le brigadier Vincent Monguillon.

4 En Seine-et-Marne, deux hommes escaladent un immeuble pour sauver une personne âgée d'un incendie mortel

Les images ont fait le tour des réseaux sociaux. Deux hommes ont escaladé la façade d'un immeuble en proie aux flammes, mercredi, afin de porter secours à un vieil homme prisonnier du brasier sur son balcon. Deux personnes, une mère et sa fille, sont mortes dans cet incendie survenu à Montereau-Fault-Yonne (Seine-et-Marne). Une pétition a été lancée pour régulariser la situation de l'un des deux hommes, de nationalité tchétchène.

Bravo aux jeunes de la cité de Montereau fault Yonne. Sauvetage héroïque et triste de voir que la France devient un pays du tiers monde en manque de matériel une vraie tristesse pour une puissance comme la France mr le président @EmmanuelMacron @PompiersParis @HopitalCochin pic.twitter.com/qYnWqa26Om — thekairi78 (@thekairi78paris) April 16, 2020

5 Après le ralliement de Bernie Sanders, Joe Biden engrange le soutien de Barack Obama

Malgré l'épidémie de coronavirus qui frappe durement le pays, le jeu politique se poursuit aux Etats-Unis, avec en ligne de mire la présidentielle du 3 novembre. Joe Biden, seul candidat démocrate encore en course pour affronter Donald Trump, a reçu trois soutiens de poids cette semaine. Son ancien rival dans la course à l'investiture, Bernie Sanders, s'est rallié à sa candidature, de même qu'Elizabeth Warren, autre candidate malheureuse. Enfin, l'ancien président Barack Obama, encore très populaire et dont il fut le vice-président pendant huit ans, a publié une vidéo dans laquelle il déclare que "Joe a le tempérament et l'expérience pour nous guider à travers certaines de nos heures les plus sombres".

6 Seine-Saint-Denis : un policier mis en examen pour avoir tiré sur un voisin bruyant (et menaçant)

Un jeune policier a été mis en examen pour tentative de meurtre après avoir tiré avec son arme de service sur un voisin, à Noisy-le-Grand. Le policier, hors service, se plaignait du tapage nocturne récurrent de son voisin et est allé sonner chez lui. Le voisin a ouvert la porte avec un couteau à la main et l'a, semble-t-il, menacé. Le fonctionnaire a tiré et a blessé le voisin à l'abdomen.



Le policier a été placé sous contrôle judiciaire, avec "interdiction de détenir ou porter une arme" et l'obligation de résider dans un autre domicile que celui occupé au moment des faits. Selon Le Parisien, le policier a posté des photos de son geste sur le réseau social Snapchat. Son avocat assure qu'il s'agissait de légitime défense. Les jours de la victime ne sont pas en danger, puisqu'elle est rapidement sortie de l'hôpital.



7 Des orages provoquent des inondations dans les Hauts-de-France

De fortes pluies, et même de la grêle. Des intempéries ont provoqué de brusques inondations, vendredi, dans plusieurs communes des Hauts-de-France, comme à Buigny-L'Abbé (Somme) ou à Blangerval-Blangermont (Pas-de-Calais). Les images sont impressionnantes.

8 Des tornades font plus de 30 morts aux Etats-Unis

Le sud-est des Etats-Unis a été frappé par une série de tornades qui ont fait au moins 32 morts, dimanche et lundi derniers. Maisons détruites, arbres arrachés, véhicules renversés... Les tornades ont dévasté une zone allant du Texas à la Caroline du Sud en passant notamment par le Mississippi et la Louisiane, occasionnant de nombreux dégâts. Plus de 1,3 million de personnes se sont ainsi retrouvées momentanément sans électricité.

La nuit dernière, au moins 34 tornades ont touché le sud des États-Unis. Le bilan actuel fait état de 14 morts et plus de 860 000 personnes se sont retrouvées sans électricité ce matin. Vidéo des dégâts en Louisiane

pic.twitter.com/uZ8rPhCLEX — France TV Washington (@F2Washington) April 13, 2020

9 Emmanuel Macron réaffirme sa promesse de reconstruire Notre-Dame en cinq ans

Un an après l'incendie qui a ravagé la cathédrale, Emmanuel Macron a réaffirmé mercredi sa promesse de reconstruire Notre-Dame de Paris en cinq ans. Le chantier est en sommeil depuis le 16 mars en raison de la crise sanitaire. La restauration proprement dite n'a pas encore commencé, la cathédrale étant encore en phase "d'urgence absolue".

10 Tué par un autre ours ou empoisonné ? Mystère autour de la mort de Cachou, dans les Pyrénées

Les causes de la mort de l'ours Cachou, dans les Pyrénées catalanes, côté espagnol, restent encore floues. Retrouvé mort le 9 avril par des agents forestiers, l'animal pourrait avoir succombé à une chute consécutive à un combat avec un autre plantigrade. C'est en tout cas ce que suggère un premier rapport d'autopsie. Mais cette version est remise en cause par plusieurs associations environnementales. Selon elles, l'état du cadavre, qui présente peu de lésions, n'est pas compatible avec l'hypothèse d'un combat. Elles évoquent la piste d'un empoisonnement par l'homme. Des analyses biologiques et d'autres examens doivent être effectuées prochainement.