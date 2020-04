Mgr Philippe Marsset Vicaire général de Paris Je sors de mon bureau, rue des Ursins, à 30 mètres de la cathédrale. Dans la rue, je vois des flammèches qui tombent et j'entends des gens qui crient "y a le feu, y a le feu !" Je me dirige vers le parvis et j'avertis quelques amis.

Mgr Benoist de Sinety Vicaire général de Paris Je suis en scooter sur le Pont-Neuf, en direction de l'église Notre-Dame-des-Champs, où je dois présider une veillée de prière, quand j'aperçois dans mon rétroviseur de la fumée. En me retournant, je vois des flammes qui jaillissent de Notre-Dame. J'ai peur que ce soit un attentat. Je fais demi-tour.

Anny Retraitée dont l'appartement donne sur Notre-Dame Le feu progresse très vite. Le verre au-dessus de la rosace saute tout de suite. On entend les pompiers, mais ils ont du mal à arriver sur place, à cause des bouchons créés par le chantier d'une piste cyclable sur le quai.

Ariel Weil Maire du 4e arrondissement, où se trouve Notre-Dame Il est un peu plus de 19 heures, quand j'arrive avec la maire sur le parvis. Le recteur de la cathédrale, Mgr Chauvet, nous rejoint. Il est en larmes et répète : "Il faut sauver le Trésor, il faut sauver le Trésor!" Je retrouve la présidente du conseil de quartier, Florence Mathieu.

"On descend en courant la rue du Cloître-Notre-Dame, qui longe la cathédrale, en criant : 'Sortez des immeubles, partez !'"

On reçoit une pluie de verre quand les vitraux éclatent. Les policiers me chassent et prennent en main l'opération d'évacuation.

Yasmine Serveuse au restaurant Le Petit plateau, derrière Notre-Dame Des policiers nous demandent d'évacuer le restaurant. Je vois des flammes qui entourent la flèche et beaucoup de monde sur le pont Saint-Louis. Je n'y crois pas vraiment, j'ai le sentiment que c'est irréel. L'odeur est très forte, je sens que la fumée est toxique, j'ai du mal à respirer. Je ferme toutes les entrées en me disant qu'on ne pourra pas revenir de sitôt et je pars vite.

Général Jean-Claude Gallet Commandant la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris Le premier chef de détachement arrivé à Notre-Dame demande d'emblée tous les moyens disponibles. Au ton de sa voix, on comprend que c'est un gros feu. En une demi-heure, on envoie facilement 150 à 200 pompiers et 30 à 40 engins. Je pars à mon tour et je me mets dans une sorte de bulle tactique : je suis à l'affût des messages radio et des coups de téléphone, je mémorise les facteurs dimensionnants dans ce type d'incendie… Les enjeux aussi : protéger le public et les œuvres, et éviter à tout prix que le plafond de la nef ne soit percé, car le risque d'effondrement serait très important.

Thomas Catholique venu chanter dans un bar près de Notre-Dame En sortant du métro à Hôtel de Ville, je vois que le toit de la cathédrale a déjà commencé à brûler. Je prends une photo que j'envoie à mes amis en disant : "C'est vraiment en train de brûler, on a un problème."

Samuel Professeur de SVT parisien Je traverse le Quartier latin pour m'approcher au plus près de Notre-Dame. Des gens courent vers moi. Je ne comprends pas pourquoi. Il me faut quelques instants pour réaliser que des braises tombent du ciel.

"Certains morceaux de braise font la taille d'un demi-billet, ils rougeoient."

Ça doit sembler bizarre, car je suis le seul à courir dans ce sens. J'arrive devant Notre-Dame, j'ai le temps de prendre une photo avec mon téléphone et ma batterie meurt.

Loïc Touriste originaire de Mulhouse Sur le parvis, il y a des gens qui courent, des policiers qui hurlent sur ceux qui veulent s'approcher pour faire une photo…

Olivier de Châlus Chef des guides de Notre-Dame Depuis le parvis, je vois la fumée s'échapper du toit, qui s'ouvre. Une petite pluie fine de morceaux de charbon commence à tomber. Les policiers mettent en place un périmètre de sécurité et nous demandent de nous éloigner. On se protège sous un abribus. Des braises de la taille de balles de ping-pong ricochent sur la façade de la préfecture de police.

André Finot Porte-parole Notre-Dame Je me retrouve parqué avec tous les touristes et les Parisiens dans le square Viviani, de l'autre côté de la Seine. On ignore si la cathédrale va s'effondrer. Je me dis : "Tu ne peux pas laisser faire ça." Je montre ma carte d'employé de Notre-Dame et je franchis le barrage des policiers. Je remonte la Seine en courant quand une pluie de cendres me tombe dessus. Je m'abrite quelques minutes dans un café, avant de reprendre ma course. Sur le parvis, je tombe nez à nez avec Mgr Chauvet et Anne Hidalgo, bras dessus bras dessous et le visage horrifié.

Samuel Professeur de SVT parisien J'assiste, depuis le square René-Viviani, à la destruction par les flammes de la toiture. On voit les plaques de plomb fondre dans un grand nuage jaune et vert puis le bois disparaître à son tour. En 20 ou 30 minutes, les deux tiers de la toiture s'effacent.

"On sent la chaleur, exactement comme devant une cheminée. Les barmans jettent de l'eau sur les auvents où la cendre tombe."

Général Jean-Claude Gallet Commandant la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris J'arrive vers 19h15 à l'entrée de la préfecture de police, à une centaine de mètres de Notre-Dame. On est déjà dans une phase de développement maximal du feu : il couvre les deux tiers de la charpente, enveloppe la flèche et avance vers les tours. De gros brandons [débris enflammés] tombent du ciel, poussés par le vent.

"Je ne suis pas ébranlé par ce que je découvre, je suis formé à faire abstraction de tout ça."

Mon adjoint prend le commandement tactique des opérations et moi, je me charge de la partie stratégique et de la coordination avec les autorités. On fait le choix d'engager des personnels à l'intérieur de la cathédrale, avec des moyens hydrauliques en nombre, mais peu puissants, pour éviter de casser l'édifice et les vitraux. Vu la taille du feu, on se prépare à des pertes humaines parmi les pompiers, probablement une dizaine.

André Finot Porte-parole Notre-Dame Mon téléphone commence à sonner : un journaliste de TF1 m'appelle et me fait passer à l'antenne, je ne comprends pas ce qui arrive. Les coups de téléphone s'enchaînent. J'ai des doubles, des triples appels. Je me réfugie près de la préfecture. J'appelle ma femme pour la prévenir que je ne rentrerai pas le soir puis mon téléphone se coupe.

Cécile Française expatriée en Allemagne en visite à Paris Je suis sur un bateau-mouche avec mes enfants. Quand on contourne l'île de la Cité, d'un coup, j'ai devant les yeux la cathédrale en feu. Tout le monde crie : "C'est Notre-Dame !" Le bateau continue d'avancer un moment avant de s'arrêter. Personne ne stoppe les commentaires enregistrés, c'est presque indécent. Je sens la chaleur au-dessus de moi, je reçois des cendres sur la tête.

Loïc Touriste originaire de Mulhouse On marche le long de la Seine. Il y a de plus en plus de monde dans les rues, de stress, de bruits de klaxon et de sirènes de pompiers et de policiers. Ma fille pleure. Des caméramans ouvrent la fenêtre de leur voiture pour y poser leur caméra et filmer la cathédrale.

Anny Retraitée dont l'appartement donne sur Notre-Dame Il doit bien faire 30 °C sur le balcon. La cathédrale en feu me fait penser aux bombardements de la guerre, lorsque j’étais enfant à Bruxelles. Je prends des photos, tout en faisant des allées et venues pour ouvrir la porte à des voisins et amis. Le premier arrivé, le directeur du séminaire de Paris, se désole : "C'est horrible, il va falloir que j'annonce aux séminaristes qu'ils ne pourront pas être ordonnés à Notre-Dame." Mon téléphone n'arrête pas de sonner. Un ami m'appelle : "Anny, on ne verra plus jamais Notre-Dame." Vu mon âge, je sais bien que je ne la verrai pas reconstruite.

Philippe Arino Écrivain et catholique Un ami écrit sur Facebook que Notre-Dame brûle. En tant que parisien et catholique, je me dis : "Il faut que tu y ailles." Je marche jusqu'au quai de la Tournelle. Autour de moi, il y a énormément de monde. Je vois aussi plein de gens sur l'île de la Cité en face et, entre nous, des bateaux sont arrêtés. Tout le monde est tourné vers l'incendie. Je téléphone à mon père, je lui montre que je pleure, je lui montre les flammes qui sortent du toit.

Nicolas Ingénieur informatique à Massy-Palaiseau, en Essonne Je rentre du bureau en métro, quand je vois, en lisant les actualités, que Notre-Dame brûle. En deux ans et demi à Paris, je ne l'ai jamais visitée, découragé par la queue sur le parvis. Là, elle va peut-être disparaître. Je change d'itinéraire pour rejoindre la place du Châtelet. Je me dois de la voir une dernière fois, au cas où le pire se produirait.

Cyril Touriste avignonnais qui visite Paris en famille En passant sur le pont d'Austerlitz, je vois plein de gens et les voitures sont arrêtées. Mon épouse me dit : "Quelque chose brûle à droite !" Je comprends que c'est Notre-Dame. Je pense immédiatement à un attentat. La gorge nouée, je prends une photo pour expliquer à notre famille et nos amis que nous sommes en sécurité. Les gens sont silencieux et immobiles, beaucoup prennent des photos ou filment, certains pleurent. On entend juste les sirènes des voitures de police et de pompiers. C'est très émouvant.

Marthe Chanteuse au sein de la Maîtrise Notre-Dame de Paris Mon amie me rappelle en larmes, en disant : "Je suis devant ma télé, c'est horrible, c'est la catastrophe." Cette fois, c'est moi qui la rassure. J'arrive place Saint-Michel. Il y a pas mal de monde et les policiers maintiennent les gens à distance.

"Je suis dans le déni, puis je vois les flammes. Je vis un cauchemar éveillé. Hier soir encore, j'ai chanté dans le chœur de Notre-Dame."

Sébastien Humbert Conseiller de la maire de Paris en charge de la sécurité et de la mémoire Vers 19h30, le commandant de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris, le général Gallet, prévient la maire et Mgr Chauvet que la toiture va être difficile à sauver et qu'il faut tenter de sauver les œuvres. La maire se tourne vers Mgr Chauvet et lui dit : "On va vous aider, on va mettre les œuvres à l'abri à l'Hôtel de Ville le temps qu'il faut". Puis elle se tourne vers moi et me demande de mettre en place cette chaîne logistique.