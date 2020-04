Tchernobyl : quatre questions sur l'incendie qui sévit en Ukraine, dans la zone du pire accident nucléaire de l'histoire

Pour Greenpeace, il s'agit du pire incendie jamais observé dans la zone d'exclusion – autour de l'ancienne centrale – de Tchernobyl. Et même si la situation semble s'améliorer, l'inquiétude reste vive en Ukraine. Les autorités ont tenu à rassurer la population, mardi 14 avril, mais l'incendie dans le secteur de Tchernobyl, théâtre du pire accident nucléaire de l'histoire en 1986, n'est pas encore éteint. Après une dégradation de la situation lundi à cause des "rafales de vent", la pluie, qui est enfin tombée sur la région, "a aidé les pompiers", a assuré un communiqué de la présidence ukrainienne. Franceinfo fait le point sur la situation.

L'incendie a été provoqué par un jeune habitant vivant près de la zone de Tchernobyl, qui a dit avoir mis le feu à de l'herbe "pour s'amuser", selon la police. Il risque jusqu'à cinq ans de prison pour "destruction de la végétation". Entretenu par le vent et une sécheresse inhabituelle, l'incendie s'est déclaré il y a une dizaine de jours dans ce territoire fortement contaminé.

Selon les autorités ukrainiennes, les efforts des pompiers et la pluie ont permis de réduire le feu de forêt ravageant la zone d'exclusion de Tchernobyl, située à environ 100 km au nord de Kiev. Plus de 400 secouristes et pompiers, trois avions et trois hélicoptères sont déployés, "il n'y a plus de feu ouvert", a assuré le service pour les situations d'urgence, faisant état de "foyers isolés" et de "feux couvant", c'est-à-dire des incendies sans flammes dont la propagation est imperceptible. Mais les autorités ont cessé depuis plusieurs jours de publier leurs estimations sur la taille de l'incendie.

Sergiy Zibtsev, directeur du Centre régional de suivi des incendies en Europe de l'Est, estimait lundi que le feu était "gigantesque" et "imprévisible". "Dans l'ouest de la zone d'exclusion, il a déjà couvert 20 000 hectares, selon nos estimations", a-t-il affirmé à l'AFP. Le directeur d'une association organisant des visites guidées dans la zone d'exclusion, Yaroslav Iemelianenko, a lui affirmé sur Facebook que l'incendie avait atteint la ville fantôme de Pripiat, évacuée après la catastrophe : "Les autorités locales rapportent que tout est sous contrôle, mais en fait, le feu conquiert rapidement de nouveaux territoires."

Selon l'ONG écologiste Greenpeace, il s'agit du pire incendie jamais observé dans la zone d'exclusion de Tchernobyl, qui forme un rayon de 30 kilomètres autour de l'ancienne centrale. S'appuyant sur des images satellite, Greenpeace affirme que le feu n'est qu'à "environ 1,5 kilomètre" de l'arche recouvrant le réacteur ayant explosé en 1986.

Wildfires near the Chernobyl nuclear power plant burning since April 3 have already become the largest for the entire existence of this exclusion zone. These fires are extremely dangerous because radionuclides located in the upper soil layers might be released into the air. pic.twitter.com/QyDkeq6PGY