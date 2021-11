Guadeloupe : le bilan de la réunion de crise entre le gouvernement et les élus locaux

Lundi 22 novembre, les membres et les élus de la Guadeloupe se sont rencontrés à Matignon afin de proposer des solutions pour sortir l'île de la vague de violence à laquelle elle fait face. Le sénateur (PS) de la Guadeloupe, Victorin Lurel, dresse le bilan de cette entrevue.

Le sénateur (PS) de la Guadeloupe déclare que la réunion a duré deux heures et que les élus ont le sentiment d’avoir été écoutés. Il rappelle l’importance de faire régner l’ordre. Toutefois, il estime que ces mesures sécuritaires n’apportent pas de réponse aux problèmes sociaux de l’île. Le sénateur confirme que de fortes inégalités existent en Guadeloupe. Il ajoute que les habitants ont une défiance traditionnelle envers l’État et la métropole. Victorin Lurel déplore le manque d’études d’opinion de la métropole envers les coutumes et les croyances médicales de l’île.





Le Covid-19 : un prétexte ?

Victorin Lurel confirme que les élus locaux continueront à appeler à l’apaisement. Victorin Lurel souhaite engager le dialogue. Le sénateur avait affirmé que le combat mené par les manifestants était "anticolonialiste, anti-France, et anti-système", des propos qu’il confirme sur le plateau de Franceinfo. Selon lui, le vaccin et le pass sanitaire ne sont que des prétextes pour manifester et faire la grève.