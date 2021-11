Réunion de crise sur la situation en Guadeloupe, faut-il craindre pour les vacances à cause du Covid-19 ?... Les informés du lundi 22 novembre

Emmanuel Macron à Amiens rattrapé par la double crise : sanitaire et en Guadeloupe.

Guadeloupe : réunion de crise à Matignon. La fermeté et l’appel au calme. Jean Castex annonce la création d'une "instance de dialogue" pour "répondre aux craintes des professionnels". Le Premier ministre "condamne avec la plus extrême fermeté" les violences et en "appelle au calme".