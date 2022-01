Grève dans l'Éducation nationale : la "moitié des vies scolaires sont fermées à 100 %", selon le syndicat SE-Unsa

Laurence Hopp, conseiller principal d’éducation (CPE) à l’académie de Strasbourg, déléguée nationale des personnels d’éducation pour le SE-Unsa, a indiqué jeudi 13 janvier à franceinfo que la "moitié des vies scolaires [qui gèrent notamment les retards et les absences] et sont fermées à 100 %, l'autre moitié, c’est entre 40 et 60 %" à l’occasion de la grève dans l’Éducation nationale contre le protocole sanitaire. Dans les collèges et lycées, 23,7 % des enseignants sont mobilisés, selon le ministère, tandis que le Snes-FSU, premier syndicat du second degré, annonce 62 % de grévistes.

"C’est un niveau complètement inédit pour les vies scolaires parce qu’on sait que si on n’est pas là l'établissement va avoir beaucoup de mal à fonctionner", a souligné Laurence Hopp.

Le ministre de l’Éducation, Jean-Michel Blanquer, est la cible principale des grévistes : "Il a tendance à ne pas écouter ce qu'on peut lui dire. Il ne prend pas en compte notre expertise. Nous sommes sur le terrain tous les jours, mais il a quand même un petit problème pour entendre ce que nous avons à lui dire et les éventuels conseils que nous pouvons lui apporter sur la réalité de terrain", a-t-elle expliqué. Laurence Hopp a décrit le quotidien des CPE en pleine crise sanitaire : "On est un petit peu un secrétariat médical sachant que dans les établissements, il y a des manques en infirmières, en médecins scolaires. On fait du contact tracing toute la journée, toute la journée…", a-t-il détaillé.