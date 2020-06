Fraude au chômage partiel, reprise de l’activité… le "8h30 franceinfo" de Muriel Pénicaud

Muriel Pénicaud, ministre du Travail, était l’invitée du "8h30 franceinfo", lundi 8 juin 2020. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Muriel Pénicaud, ministre du Travail, était l’invitée du "8h30 franceinfo", lundi 8 juin 2020. Fraude au chômage partiel, reprise de l’activité… Elle répond aux questions de Marc Fauvelle et Renaud Dély.

Chômage partiel : 50 000 contrôles à venir

Alors que "8,6 millions de Français" était au chômage partiel fin avril, certains ont continuer de travailler à la demande de leur employeur. Muriel Pénicaud prévient, il y "aura plus de 50 000 contrôles [d’entreprises] d’ici la fin de l’été." La ministre du Travail envoie "un petit message aux entreprises : vous pouvez encore déclarer que c'était une erreur et que vous vous êtes trompés. [...] Si c'est une erreur on corrige. Si c'est de la fraude il y aura des sanctions."

Cette semaine, patronat et syndicat seront reçus au ministère du Travail pour évoquer la fin du dispositif actuel de chômage partiel. "On va mettre en place un dispositif d'activité partielle de longue durée [...] où les salariés pourraient avoir une réduction du temps de travail compensée en partie par l'État", explique la ministre. Ce dispositif "a vocation à durer un ou deux ans."

L'activité économique a repris "à 80%"

"La reprise de l'activité" depuis le déconfinement "progresse, on est à 80% d'activité dans le pays", déclare Muriel Pénicaud. La reprise "est essentielle et il faut faire attention à ne pas reprendre plus tard que les autres pays. En termes de compétitivité, il faut qu'on soit au rendez-vous", ajoute la ministre du Travail.

Avec la troisième phase du déconfinement, le 22 juin, "il y aura des choses nouvelles". "C'est vrai que c'est contraignant", reconnaît la ministre du Travail a propos des protocoles sanitaires. Ces protocoles "pourront être allégés ou pas à la fin du mois de juin ou en septembre, au moment où les autorités sanitaires diront que c'est possible", ajoute-t-elle.



