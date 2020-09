France : un jeune médecin raconte son installation en pleine crise sanitaire

Alors que les cas de contamination du Covid-19 ne cessent de croître sur l’ensemble de la planète dans le monde, le docteur Flo est l’invité du 23 heures, mardi 22 septembre. "J’ai ouvert mon cabinet au début de l’année. Avec les événements qu’on a tous connus, j’ai essayé de m’insérer, de trouver une place pour être présent aux côtés de mes patients. Comme tout le monde, ça été largement impactant", indique ce médecin généraliste âgé de 31 ans, auteur de "Docteur Flo, Docteur 2.0".

Une communication essentielle avec les patients

Et d’ajouter : "C’était important pour moi d’aller à la rencontre des gens de mon village pour leur demander s’il y avait assez d’activités, s’il y avait une place pour moi. Au final, cela a été un cabinet en plus et des bras en plus pour gérer la situation auprès des habitants. J’ai une sensibilité à l’ancienne. La communication est essentielle. En thérapie, c’est presque prioritaire pour comprendre les inquiétudes des gens. Je souhaite expliquer avec des mots simples des choses censées être compliquées. Les gens sont très friands d’avoir des informations."