France : quelles prévisions concernant les touristes étrangers pour cet été ?

En France, le secteur du tourisme pourrait enregistrer une perte de plus de 40 milliards de recettes en raison de l’épidémie. Sans les ressortissants chinois, américains, saoudiens et russes, les hôtels et grands magasins peinent à retrouver une dynamique malgré le déconfinement. Une crise qui a encore davantage mis en lumière notre dépendance à cette clientèle internationale.

Davantage de touristes français

À l’ombre de la tour Eiffel, les croisières sur la Seine sont normalement complètes. Mais en ce moment, les touristes sont peu nombreux à écouter la conférencière. La compagnie a déjà établi ses prévisions, et elle ne compte plus sur la clientèle russe ou américaine. Elle table néanmoins sur davantage de touristes français, entre 10% et 20% par rapport à l’année dernière.

