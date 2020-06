Fête de la musique : 2 000 personnes dans une salle de concert

À l'occasion de la Fête de la musique, un grand concert post-confinement qui se déroulera à l'AccorHotels Arena de Bercy (Paris) est une première européenne : 2 000 personnes pourront y assister et un siège sur deux sera occupé. Sur scène, les spectateurs retrouveront des artistes qui ne se sont pas produits depuis des mois. "Je suis heureux, je suis dans mon élément, je vis ce que j’ai attendu depuis plusieurs mois", confie le chanteur Amir. "Si la Covid est synonyme de drame, la scène, la musique, la joie tous ensemble, c'est synonyme de vie", ajoute-t-il.

Des consignes strictes dans les gradins

Côté public, les consignes sanitaires sont strictes : port du masque obligatoire, interdiction d'apporter de la nourriture ou des boissons, et un fauteuil vide à côté de chaque couple et de chaque famille. Mais qu’importe la contrainte, pourvu qu’il y ait du plaisir ! "Ça fait vraiment du bien, parce qu’on a besoin de s’amuser, on a besoin de chanter et de danser, c'est ce qui nous fait vivre", explique une mère de famille.

Le JT

Les autres sujets du JT