Fermeture des piscines, hausse du budget de la Justice... Huit séquences à retenir de l'interview de Jean Castex à "Vous avez la parole"

En pleine reprise de l'épidémie de Covid-19, le chef du gouvernement a fait plusieurs annonces lors de son passage, jeudi soir, dans l'émission politique de France 2.

Alors que l'épidémie de coronavirus repart à la hausse, le Premier ministre Jean Castex était l'invité jeudi 24 septembre de l'émission "Vous avez la parole" sur France 2. Parmi les principaux thèmes évoqués avec ses interlocuteurs : la pandémie, la crise économique et l'insécurité. "On ne joue pas avec une épidémie", a-t-il proclamé pour justifier l'ampleur des restrictions décidées la veille dans les zones jugées à risque comme Marseille. Il a aussi annoncé une hausse de 8% du budget de la sécurité pour lutter contre l'insécurité. Voilà ce qu'il faut retenir de son intervention.

1 Covid-19 : "On ne joue pas avec une épidémie"

"Nous avons décidé de prendre des mesures plus dures. C'est une course contre la montre pour éviter d'arriver à des situations qui ont été connues au printemps dernier", a déclaré le Premier ministre pour justifier les nouvelles restrictions prises par le gouvernement pour freiner l'épidémie de Covid-19, notamment dans la métropole d'Aix-Marseille .

"On ne joue pas avec une épidémie", a-t-il mis en garde, en appelant à "la responsabilité" qui est "nécessairement collective", face au virus. "Ce que je ne veux pas, c'est qu'on revienne au mois de mars", c'est-à-dire au confinement du pays, a-t-il ajouté. Spécifiquement à Marseille, il a souligné, en montrant un graphique prévoyant la hausse des cas de réanimation, que l'objectif est simple : "Eviter la saturation de nos établissements hospitaliers".

2 Aux seniors : "Mon seul objectif c'est de vous protéger"

Présidente de l'association l'Ecole des grands-parents européens, Armelle Le Bigot-Macaux a demandé au Premier ministre de prendre en compte la voix des seniors dans la mise en place des restrictions. "Qu'est-ce qui se passe dans la tête des politiques pour nous placardiser [nous, les gens âgés de plus de 65 ans", a-t-elle lancé au Premier ministre. "Je sais parfaitement le rôle que jouent les grands-parents, il est absolument indispensable. Mon seul objectif, c'est de vous protéger", lui a répondu Jean Castex.

3 Les piscines couvertes en zone d'alerte renforcée seront fermées

Dans les zones d'alerte renforcées et les zones d'alerte maximale, le Premier ministre a annoncé une restriction supplémentaire : les piscines couvertes (mais pas celles en extérieur) vont fermer. Dans ces zones, la décision avait déjà été prise de fermer salles de sport, gymnases, salles des fêtes ou encore salles polyvalentes.

4 Roland-Garros : 1 000 personnes maximum autorisées sur le site

Le chef du gouvernement a également fait savoir que la jauge serait de 1 000 personnes maximum sur site pour le tournoi de tennis de Roland-Garros, spectateurs et accrédités compris. "Nous appliquerons à Roland-Garros les mêmes règles qu'ailleurs", a-t-il martelé.

En effet, la jauge maximale des rassemblements a été ramenée mercredi à 1 000 personnes en zone d'alerte renforcée, donc à Paris où se déroule la compétition. Ce qui signifie concrètement le huis clos pour le tournoi, puisque si on additionne les joueurs, les personnels et les journalistes, on dépasse ce chiffre. Mais les services du Premier ministre ont ensuite précisé à l'AFP que les personnes accréditées (organisateurs, joueurs, staff, journalistes, etc.), "soumises à un protocole spécifique", n'étaient pas comptabilisées parmi le millier de personnes autorisées par jour.

5 Bars et restaurants fermés à Marseille : "Nous allons indemniser les pertes"

Les bars et les restaurants contraints de fermer à Marseille vont bénéficier d'aides. "Nous allons indemniser les pertes que vous allez subir", a affirmé Jean Castex à la restauratrice marseillaise, Delphine Roux, qui l'interpellait à ce sujet. Le Premier ministre a d'abord rappelé qu'elle pouvait recourir au "chômage partiel" (totalement pris en charge dans ce cas-là). Ensuite, a-t-il énuméré, "nous avons décidé d'exonérer vos charges sociales correspondant à la période où vous serez fermée". Enfin, il a annoncé à son interlocutrice restauratrice que l'aide prévue par le Fonds de solidarité pour les entreprises pourrait "être portée jusqu' à hauteur de 10 000 euros pendant la période où vous serez fermée", pour couvrir "les charges fixes".

6 Bridgestone : "On ne vous laissera pas tomber"

"La partie va être compliquée. Mais tout ce que nous pourrons faire, nous le ferons (...) On ne vous laissera pas tomber", a promis le chef du gouvernement à deux salariés de l'usine Bridgestone de Béthune, Céline Catez et Jérôme Cambier. Le groupe japonais de pneus a annoncé qu'il voulait fermer cette unité de production, qui emploie 863 personnes dans le Pas-de-Calais.

7 StopCovid : "Je ne l'ai pas téléchargée"

Jean Castex a reconnu ne pas avoir téléchargé l'application StopCovid mise au point par le gouvernement pour lutter contre l'épidémie. "StopCovid c'est intéressant quand vous allez dans le métro, hélas je n'y vais plus depuis longtemps", a-t-il déclaré.

L'application StopCovid, sortie en juin, doit permettre à ses utilisateurs d'être prévenus s'ils ont croisé récemment, à moins d'un mètre et pendant plus de 15 minutes, un autre utilisateur qui s'est découvert contaminé par le coronavirus responsable du Covid-19.

Il n'est pas le seul au gouvernement : interrogés, le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti et la secrétaire d'Etat Marlène Schiappa ont reconnu qu'eux non plus n'avaient pas téléchargé l'application, contrairement aux autres ministres dans le public.

8 Insécurité : "Nous allons augmenter le budget de la justice de 8%"

" C'est du jamais-vu", a assuré le Premier ministre. Jean Castex a annoncé au cours de l'émission que le budget de la justice allait augmenter de 8% en 2021. Il a fait cette annonce alors qu'il avait été interpellé par Patricia Pérez, la mère d'Adrien Perez, mortellement poignardé en 2018 au cours d'une rixe à la sortie d'une discothèque. Cette hausse sera intégrée à la loi de finances de 2021 qui sera présentée lundi 28 septembre. Il a aussi affirmé qu'"il y aura sous le quinquennat de Macron, 10 000 policiers de plus".

"Nous allons créer des juges pénaux de proximité, a complété le Premier ministre. Leur mission : que les petits délits, et les délits dits contraventionnels, soient effectivement et réellement sanctionnés".

Interpellé comme garde des Sceaux, le ministre de la justice Eric Dupont-Moretti a pris la parole : "La justice n'intervient que quand elle a les premières alertes, auprès des mineurs par exemple. Et elle met en place de la prévention. Ou elle intervient quand un mineur est passé à l'acte. Elle n'intervient pas avant". Puis, s'adressant au maire Les Républicains de Cannes David Lisnard : était au pouvoir, ils ont viré 12 500 policiers. Qu'on ne nous parle pas de sécurité. Assumez ce que vous avez fait, Monsieur".