Faire "Meuhhh" pour supporter le confinement

À Belper, dans cette localité du centre de l'Angleterre, les habitants confinés n'applaudissent pas. Ici, on meugle de chez soi, et chaque soir. Objectif : rendre le confinement moins déprimant. Trois semaines après le lancement de cette initiative insolite, ils sont désormais des centaines à imiter le mugissement d'une vache. Et chacun à sa manière : entonnoir fait de papier, tuyau, micro chiens…

Confinés depuis le 24 mars

Nul doute que ces habitants se souviendront longtemps de leur confinement. Celui-ci a été mis en place le 24 mars dernier, après que le Premier ministre britannique se soit ravisé. En effet, Boris Johnson ne souhaitait pas, à l'origine, mettre en place un confinement comme celui en vigueur en France et dans nombre de pays européens.