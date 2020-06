Eurozapping : la leçon de Boris Johnson aux écoliers ; les policiers en colère en Belgique

Le ras-le-bol des policiers en Belgique. Symboliquement, ils ont jeté leurs menottes au sol à Bruxelles. Ils ont exprimé leur colère face aux accusations de comportements violents et de racisme dont ils font l’objet depuis la mort de George Floyd aux Etats-Unis le 25 mai.

La danse de la vie au Danemark

Au Royaume-uni, le Premier ministre évoque le racisme dans les écoles. Boris Johnson a fêté son 56e anniversaire dans une école. Il a rappelé aux écoliers les gestes barrières contre le coronavirus et de lutter contre les discriminations.

Les Danois profitent du déconfinement et dansent. A Copenhague, ils fêtent la fin progressive des restrictions. Ils s’inscrivent dans des cours ludiques pour améliorer leur vie quotidienne et leur état d’esprit. Le Danemark a rouvert de façon limité ses frontières. Le bilan de la pandémie est de 600 morts et 12 000 cas.

