États-Unis : le parc national de Yellowstone a rouvert

Les États-Unis ont beau être le pays le plus touché par l'épidémie de coronavirus, avec déjà près de 100 000 morts, l'ensemble du territoire n'est pas confiné. Ainsi, certains parcs nationaux ont déjà pu rouvrir leurs portes, comme le célèbre Yellowstone. Situé à cheval sur les États d'Idaho, du Montana et du Wyoming, le parc accueille à nouveau des visiteurs depuis le 19 mai. Mais sous certaines conditions.

De retour à l'état sauvage

Ainsi, seules deux entrées sur cinq sont ouvertes. Le camping est interdit et les logements touristiques y sont toujours fermés. Pour les visiteurs, cette ouverture est l'occasion de retrouver un parc désert, de retour à l'état sauvage après une fermeture. "Je viens une fois par an, mais c'est parfois très frustrant avec tout ce monde", explique une habituée. Chaque année, Yellowstone attire plus de 2 millions de touristes.