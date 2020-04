Emmanuel Macron prolonge le confinement jusqu’au 11 mai

"Le confinement le plus strict doit encore se poursuivre jusqu’au lundi 11 mai", a indiqué Emmanuel Macron lors d’une allocution au pays, lundi 13 avril. Quatre semaines supplémentaires, c’est la durée décidée par le président de la République avant que le pays retrouve petit à petit son fonctionnement normal. "À partir du 11 mai, nous rouvrirons progressivement les crèches, les écoles, les collèges et les lycées", indique Emmanuel Macron.

Retour à la normale progressif

La date augure un retour progressif à la normale aussi pour l’économie française. Mais certains secteurs d’activité seront toujours à l’arrêt. Les lieux rassemblant du public, restaurants, cafés et hôtels, cinémas, théâtres, salles de spectacles et musées resteront ainsi fermés. "Les grands festivals et événements avec un public nombreux ne pourront se tenir au moins jusqu’à mi-juillet prochain. Les personnes âgées, handicapées, malades sont appelées à rester confinées même après le 11 mai et ce dans un premier temps."

