Ehpad : les familles enfin réunies

C’est un moment très attendu préparé avec beaucoup de précautions, vendredi 5 juin. Ils vont revoir leurs parents en visite libre, sans rendez-vous. Clément Turpin s’apprête à retrouver sa mère de 87 ans. Prise de température obligatoire à l’entrée et respect des gestes barrières. Enfin, les retrouvailles peuvent avoir lieu. Deux visiteurs maximum par résident et pas d’enfants de moins de 11 ans. Pour le reste, chacun peut profiter de son parent presque comme avant. Des familles soulagées et pleines de reconnaissance pour le personnel soignant. Grâce à lui, le virus n’est pas rentré dans l’Ehpad.

Une expérience inédite et des souvenirs

Cadres, aides-soignants, agents d’entretien : tous ont vécu confinés avec les personnes âgées pendant 47 jours, improvisant des dortoirs dans la maison de retraite. Pour les familles qui venaient parfois sur place, les visites se faisaient à travers une vitre. Aujourd’hui, le travail a repris avec un rythme normal. Laura Pomarez est aide-soignante. Elle a vécu toute cette période séparée de son fils de 10 mois. Une épreuve, mais aussi une expérience inédite très riche. Chacun restera marqué par les moments passés tous ensemble. Désormais, l’Ehpad se reconnecte au monde extérieur. Personne ici n’a été atteint par le virus, mais la prudence reste de mise.







