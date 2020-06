VRAI OU FAKE Coronavirus : pourquoi la majorité des morts en Ehpad n'est pas liée à un décret autorisant l'euthanasie

Une vidéo virale sur Facebook affirme que l'utilisation du Rivotril entre le 1er et le 15 avril serait la cause des deux tiers des décès liés au Covid-19 en Ehpad, pendant cette période. C'est faux : le Rivotril n'a pas servi à euthanasier les personnes agées et les chiffres des morts dans les Ehpad sont mal interprétés.

Une résidente accompagné d'un personnel soignant dans d'un Ehpad près de Montpellier (Hérault), le 28 mai 2020. (GUILLAUME BONNEFONT / MAXPPP)