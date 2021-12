Durcissement des mesures sanitaires en Israël : la France et plusieurs pays européens placés sur liste rouge

De l'autre côté de la Méditerranée aussi, on durcit les mesures. Après s'être refermé aux touristes le mois dernier, Israël fait passer toute une série de pays sur liste rouge face à la propagation du Covid-19. Depuis minuit, les Israéliens n'ont par exemple plus le droit de se rendre en France sauf autorisation spéciale et ceux qui viennent de France (Israéliens ou bien étrangers résidant dans le pays) devront respecter une quarantaine de sept à dix jours chez eux après la première nuit à l'hôtel, et passer deux tests PCR.

La France mais aussi l'Espagne, l'Italie, l'Irlande, les pays scandinaves et les Emirats Arabes Unis sont placés sur la liste. Mercredi ce sera au tour du grand allié historique d'Israël, les Etats-Unis. En 21 mois, les frontières n'ont été ouvertes aux touristes que pendant trois semaines, c'est donc le deuxième Noël sans pèlerins étrangers qui s'annonce.

"Nous n'avions jamais vu ça", déplore le maire de Nazareth Ali Salam, pour qui le manque de touristes pourrait représenter une catastrophe économique. "Cela fait deux mois que nous préparons les festivités de Noël. Il est regrettable que tout le pays soit fermé, personne ne peut venir de l’étranger. Il y a seulement du tourisme intérieur et nous ne recevons pas un shekel du gouvernement", poursuit l'élu.

"Notre situation est très difficile. On ne sait pas comment on peut continuer." Ali Salam, maire de Nazareth à franceinfo

À la télévision dimanche soir, le Premier ministre israélien Naftali Bennett l'affirme, "la cinquième vague est bel et bien là". Il encourage à amplifier la vaccination des enfants dès 5 ans.