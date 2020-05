DIRECT. #OnVousRépond : posez vos questions sur le coronavirus et le confinement

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #ONVOUSREPOND

: Bonjour . Lors de son allocution à l'Assemblée nationale, Edouard Philippe a effectivement annoncé la réouverture des petits musées à partir du 11 mai, sans plus de précisions. On peut toutefois lire en creux les critères de ce qu'est un petit musée dans la définition qu'a donnée le Premier ministre de ce qu'est un grand musée, "qui attire un grand nombre de visiteurs hors de leur bassin de vie". Nous en saurons peut-être davantage lors de l'intervention du gouvernement, d'ici quelques minutes.

: Bonjour FI. Les petits musées semblent reouvrir le 11 mai et qu'est ce un petit musée ? Merci

: Bonjour @Bianca84. Edouard Philippe et six ministres prendront la parole à partir de 16 heures. Vous pourrez suivre cette intervention en direct sur les chaînes France 2 et franceinfo. Retrouvez également les temps forts de la présentation du plan de déconfinement dans notre direct et dans ce live.

: Pourra-t-on suivre l'allocution d'Edouard Phlippe, à quelle heure et où?Merci pour votre formidable travail.

: Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour suivre avec vous l'intervention d'Edouard Philippe sur le plan de déconfinement, à partir de 16 heures. Je répondrai ensuite à vos questions dans ce live. C'est parti !







: Bonjour @Romain C., il ne s'agit pas "d'amnistier" les responsables politiques. Mais le Sénat souhaite en effet aménager le régime de responsabilité pénale des décideurs publics et privés, appelés à gérer le déconfinement. Cela, contre l'avis du gouvernement. Les députés ont commencé à revoir le dispositif. Les détails dans notre article.

: Bonjour Franceinfo, est-il vrai que le Sénat a voté ou va voter une loi amnistiant les responsables politiques dans la gestion de la crise du Covid-19 ?

: #CORONAVIRUS Bonjour @Record battu de Pornic(44), vous n'abordez pas un sujet tabou mais il est difficile pour nous de répondre à toutes vos interrogations. Comme nous l'expliquons dans cet article, les visières "peuvent protéger les porteurs des grosses gouttelettes émises par une personne à proximité et face à l'écran" mais "elles sont inefficaces pour se protéger des particules en suspension". Or, il s'avère que le virus pourrait survivre dans l'air sous forme de particules très fines, c'est ce qu'on appelle la forme aérosol. Les masques sont donc davantage recommandés que les visières.

: Record battu : 22e essai. Bonjour. Je ne sais pas si j'ai abordé un sujet tabou ou si j'ai le tort de rester courtois ou si... mais pas moyen d'avoir une réponse à ma petite question : quelle efficacité pour les visières que l'on voit de plus en plus en complément ou à la place des masques ? Et comment les entretenir ? Ça paraît une solution pratique pour respirer et pas chère ? Merci

: Bonjour @justin, les commémorations du 8-Mai se tiendront en format très restreint, à Paris comme partout en France. Autour de l'Arc de Triomphe, il y aura juste le président de la République, le Premier ministre, la ministre et la secrétaire d'État aux Armées, la maire de Paris, peut-être les deux précédents présidents, les autorités militaires… Et c'est tout pour la cérémonie nationale. Dès 9h35, France 2 vous proposera une émission spéciale, présentée par Julian Bugier. Localement, les cérémonies s'effectueront elles aussi en petits comités : pas plus de 10 personnes par cérémonie.

: #CORONAVIRUS Bonjour. Qu'est-il prévu pour les cérémonies du 8 mai ?

: Bonjour @Happy. Nous avons pourtant suivi et vérifié cette rumeur à de nombreuses reprises depuis qu'elle a émergé sur les réseaux sociaux. Je vous propose au moins trois articles :





Vous en trouverez d'autres en tapant "laboratoire wuhan franceinfo" sur Google. Bonne lecture !

: Bonjour, Vous ne parlez pas donc jamais du laboratoire sino -français qui aurait déclenché le Covid ? C'est incroyable qu'en France personne ne se penche sur le sujet alors que les médias étrangers y vont de bon cœur... Etes-vous muselé messieurs dames les journalistes ?

: Bonjour @Jean Noël, vous êtes encore nombreux à m'interroger sur ces 4 000 nouvelles contaminations. Comme je l'expliquais plus tôt ce matin, Santé publique France a indiqué que ces 4 000 contaminations n'ont pas eu lieu en 24 heures mais sont dues à "l'ajout d'un nouveau laboratoire transmettant des données quotidiennes depuis le 4 mai 2020 et rétrospectives depuis le 16 mars 2020". Le nombre de contaminations en 24 heures serait en réalité de 939.







: Comment expliquer que la France déconfine avec 4 000 nouveaux cas détectés hier, alors que dans les pays asiatiques ce déconfinement n'a eu lieu qu'à partir de 50 nouveaux cas détectés par jour.

: Bonjour @Alex, l'allocution du Premier Ministre commencera bien à 16 heures, selon nos dernières informations. Nous la suivrons en direct dans ce live et nous vous tiendrons au courant de l'horaire précis en cas de nouvelle évolution. Une émission spéciale sera diffusée en direct à partir de 15h30 sur France 2 et franceinfo canal 27.

: Bonjour Jean-Loup. C’est 15h30 ou 16 heures l'intervention d'Edouard Philippe, finalement ? Merci !

: Bonjour @Mael. Vous pourrez bien vous déplacer, dès le 11 mai, dans les 100 km autour de chez vous sans attestation. En revanche, pour éviter une propagation du virus importante dans les transports en commun, ceux-ci seront réduits et réservés, en Ile-de-France, aux personnes devant se rendre au travail. C'est la raison pour laquelle ce dispositif d'attestation employeur est annoncé ce matin.

: On ne comprend plus rien Franceinfo... Hier on nous disait qu'on pourrait se déplacer dans un rayon de 100 km autour de chez nous sans attestation, et aujourd'hui qu'il faut une attestation pour prendre les transports ?

: Bonjour. Sérieusement Franceinfo, vous ne pouvez pas dire que cette personne est le patient 0 ! On ne sait pas encore qui est le patient 0, c'est sans doute une personne infectée très tôt, mais il y a peut-être d'autres cas avant non détectés encore...

: Bonjour @Nadou56. Public Health Expertise est une société spécialisée dans la prédiction des risques sanitaires et la modélisation des stratégies correspondantes. L'un de ses dirigeants, le professeur en santé publique Martin Blachier, s'est déjà exprimé dans les médias lors de cette crise pour partager son expertise. Sur Europe 1, il a notamment affirmé que "même avec des mesures comme les gestes barrières et les masques, on pense qu'il y aura une seconde vague".

: Hello, nous parlons de données d'une étude de Public Health Expertise. Qui pilote cet organisme et comment a été menée l'étude ? Merci à vous pour votre travail. Belle journée.

: Bonjour @Barbara ! Comme le rappelait Aspie Rine un peu plus tôt dans ce live, les chiffres de contamination ne sont qu'un indicateur partiel : tous les Français n'étant pas testés, ce chiffre est de toute façon sous-évalué. C'est pour cela qu'il vaut mieux apprécier la situation sanitaire au regard des entrées aux urgences ou du nombre de décès.

: Un nouveau laboratoire envoie désormais des données, donc les chiffres avant le 4 mai sont faux ?

: Bonjour @Jac59. Il y a eu, au total, 30 150 morts au Royaume-Uni, 29 684 morts en Italie, 25 857 morts en Espagne, et 25 812 morts en France, selon les données compilées par l'université américaine John Hopkins.

: Bonjour. Connaît-on le nombre de décès en Italie, Espagne et Royaume-Uni ?

: Vous avez raison de le rappeler @Aspie Rine. Il faut bien garder à l'esprit que le nombre de contaminations correspond au nombre de personnes positives au Covid-19 sur l'ensemble de la population testée (et non pas de la population totale). C'est notamment l'une des raisons pour lesquelles le nombre d'admissions aux urgences et le nombre de décès sont de meilleurs indicateurs de la gravité de la pandémie dans le pays.

: Pour mémoire le chiffre du nombre de cas confirmés est infime par rapport au nombre de cas réels...

: Bonjour à tous. Vous avez vu juste : le nombre de personnes contaminées par le Covid-19 a bondi entre hier et aujourd'hui de 4 183 cas supplémentaires. Pas de panique cependant, car selon Santé publique France, cet écart supplémentaire s'explique par "l'ajout d'un nouveau laboratoire transmettant des données quotidiennes depuis le 4 mai 2020. (...) Le nombre de cas supplémentaires dans les dernières 24h tient compte des données actualisées de ce nouveau laboratoire".



