DIRECT. Covid-19 : le variant Omicron est désormais majoritaire aux Etats-Unis

: Les personnes présentant un déficit immunitaire au Brésil pourront recevoir une quatrième dose de vaccin contre le Covid-19, quatre mois après la troisième, a annoncé hier le ministère de la Santé.

: En Allemagne, les événements sportifs, comme les matchs de football de la Bundesliga, se dérouleront "sans spectateurs" à partir du 28 décembre et jusqu'à nouvel ordre, de même que les manifestations culturelles et les concerts, selon un deuxième texte modifié diffusé en soirée. Discothèques et clubs de danse seront fermés.

: A partir du 28 décembre, en Allemagne, les personnes vaccinées ou guéries ne pourront pas accueillir chez elles plus de 10 invités et à condition qu'ils soient tous immunisés, selon le texte. Les non-vaccinés ne sont de leur côté autorisés à inviter qu'au maximum deux personnes d'un seul foyer.

: En Allemagne, le gouvernement s'apprête à durcir les restrictions sanitaires au Nouvel An, selon un projet consulté hier par l'AFP et qui doit encore être discuté aujourd'hui lors d'une réunion de crise entre le gouvernement et les représentants des 16 régions allemandes, suivie d'une conférence de presse d'Olaf Scholz.

: Omicron a (déjà) envahi les Etats-Unis. Le variant est désormais largement majoritaire dans le pays. C'est dans ce contexte que Joe Biden doit annoncer de nouvelles "mesures" visant à "accroître l'accès au dépistage", selon sa porte-parole, Jen Psaki. Le président insistera sur "les risques que courent les individus non vaccinés", mais aucun "confinement du pays" n'est prévu, a-t-elle précisé.

: Le Congrès péruvien a annoncé hier que seuls les députés et employés ayant reçu au moins deux doses de vaccin contre le Covid-19 pourront accéder au siège afin de limiter les infections face à l'arrivée des premiers cas du variant Omicron dans le pays.