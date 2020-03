DIRECT. Coronavirus : regardez l'édition spéciale du "Magazine de la santé" consacrée à l'épidémie de Covid-19

Une spéciale coronavirus. "Le magazine de la santé" du mardi 31 mars à 20h50, sur France 5, consacre son émission à l'épidémie de Covid-19, qui continue de s'étendre et oblige les Français à vivre confinés. Dans une formule adaptée aux instructions sanitaires de lutte contre le virus, Marina Carrère d'Encausse s'est entourée de spécialistes et de journalistes, et grâce à des reportages, propose de faire le point sur l'état des recherches scientifiques liées au Covid-19, mais aussi sur l'impact du confinement sur la vie quotidienne des Français. Une émission que vous pouvez également voir sur notre site franceinfo.fr.

• Les thèmes abordés. Le virus dans le corps : comment agit-il ? Comment fonctionnent les tests ? La transmission du virus : comment le virus se transmet-il et surtout comment ne se transmet-il pas ? Quelles sont les pistes de traitement ? Les stratégies de lutte contre le coronavirus dans le monde, et les conséquences du confinement.

• Le dispositif. Des spécialistes apporteront leur expertise : le professeur Eric Caumes, chef des maladies infectieuses de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, et le professeur Bruno Hoen, directeur de recherche médicale à l'Institut Pasteur seront en plateau. Djillali Annane, chef du service de réanimation à l'hôpital Raymond-Poincaré de Garches, le professeur Bruno Lina, virologue, Cynthia Fleury psychanalyste et le docteur Jean-Marc Sène, médecin du sport interviendront par Skype.

