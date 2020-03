DIRECT. "Coronavirus : le monde sous la menace" : regardez le nouveau numéro de ":Scan" sur franceinfo

Le magazine ":Scan" diffuse vendredi 27 mars, à 21 heures sur la chaîne franceinfo (canal 27), les deux premiers épisodes d'une série de reportages inédits, consacrée au coronavirus Covid-19. Des reportages sans commentaires retracent le déroulé de l'épidémie, de ses origines à aujourd'hui. Après la diffusion des deux premiers épisodes, la présentatrice Patricia Loison prolongera la soirée avec plusieurs invités, parmi lesquels Arnauld Miguet, le correspondant de France Télévisions en Chine, seul journaliste français resté à Wuhan (Chine). Une soirée que vous pouvez voir sur notre site franceinfo.fr.

>> Coronavirus : retrouvez les dernières informations dans notre direct

"Piegés à Wuhan" (épisode 1)

Le 22 janvier, Arnauld Miguet, correspondant de France Télévisions en Chine, avec Gaël Caron, journaliste reporter d'images, arrivent à Wuhan, alors que des cas atypiques de pneumonie se multiplient. Toujours confiné à Wuhan, Arnauld Miguet témoigne des mesures alors prises par les autorités chinoises. Il raconte de l'intérieur la mise en quarantaine de la ville...

"Le virus arrive" (épisode 2)

Après le retour et la quarantaine des rapatriés de Wuhan en France, des premiers cas de contamination font leur apparition, venus d'autres pays européens touchés. Alors que le virus commence à se propager dans plusieurs régions, les "clusters", l'Etat met en place les premières mesures, jusqu'au 12 mars, et l'annonce de la fermeture des crèches, écoles, collèges, lycées et universités. Le virus est la source d'une inquiétude grandissante en France....