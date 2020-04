Des obsèques difficiles pour les victimes du coronavirus

Le deuil devient de plus en plus difficile pour l’entourage des victimes liées à l’épidémie de coronavirus en France. Placé dans un sac étanche et désinfecté, le corps de la personne est ensuite récupéré par les pompes funèbres qui le placent immédiatement dans un cercueil fermé. La famille n’a donc plus l’occasion de revoir le défunt.

Des obsèques encadrées

En plus de ne plus pouvoir revoir le corps de la personne décédée, tout son entourage n’a pas forcément accès aux obsèques. Le ministère de l’Intérieur autorise deux personnes maximum à se recueillir dans les chambres funéraires. Une situation compliquée également pour les sociétés de pompes funèbres. Elles souffrent elles aussi du manque de matériel pour se protéger lors de leurs interventions où elles côtoient le virus de près. Certaines ont même fermé leurs portes comme à Thionville en Moselle.