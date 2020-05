Dès lundi, la "quasi-totalité des masques" chirurgicaux seront "vendus à prix coûtant" en grande surface, assure Jacques Creyssel

Selon le délégué général de la fédération du commerce et de la distribution, les masques à usage unique coûteront "moins d'un euro, et en pratique, de l’ordre souvent de 60 centimes".

La "quasi totalité des masques" chirurgicaux qui seront vendus, à partir de lundi 4 mai dans les grandes surfaces en France, le seront "à prix coûtant", a assuré, samedi 2 mai sur franceinfo, le délégué général de la Fédération du commerce et de la distribution (FCD), Jacques Creyssel. Les masques pour le public, chirurgicaux et textile, seront vendus dans les pharmacies, bureaux de tabac, petits commerces et dans la grande distribution. Nul besoin de se précipiter dès ce week-end dans les grandes surfaces : les masques n'y seront disponibles qu'à partir du 4 mai.

>> Coronavirus : déconfinement, bilans, masques… Retrouvez toutes les informations sur l'épidémie de coronavirus dans notre direct

La vente de ces masques dans les grandes surfaces est "une mission de service public", selon Jacques Creyssel. "Nous allons d'ailleurs le faire dans des conditions qui ne sont pas des conditions commerciales mais avec des prix qui seront des prix coûtant, c'est-à-dire que nous vendrons sans marge ces produits", a-t-il indiqué.

Le prix des masques en papier à usage unique de type chirurgical ne pourra pas dépasser 95 centimes d'euro par masque. Le prix des masques en tissu, ou masques alternatifs, ne sera, lui, pas plafonné. Selon le délégué général de la FCD, les masques à usage unique coûteront "moins d'un euro, et en pratique, de l’ordre souvent de 60 centimes". Quant aux masques en tissu qui vont "arriver progressivement", ils seront vendus "entre deux et trois euros, soit très nettement moins que ce qu'on trouve aujourd'hui dans un certain nombre d’officines."

Une décision "de chaque enseigne"

Mais Jacques Creyssel reconnaît que le prix sera à la discrétion de chaque enseigne. "Naturellement, c'est une décision de chaque enseigne, assure-t-il. Mais ce que nous avons dit et l'engagement que nous avons pris avec le gouvernement, c'est de faire en sorte qu'ils soient vendu avec la marge la plus faible possible. Et la quasi totalité des masques seront vendus effectivement à prix coûtant".

"Si vous regardez les prix qui vont être sur le marché, c'est de l'ordre de 60 centimes, c'est à dire très nettement en dessous de la limite de 95 centimes qui a été édictée à juste titre par le gouvernement pour éviter des ventes à des prix faramineux telles qu'on pouvait les voir malheureusement à certains endroit", a précisé Jacques Creyssel.