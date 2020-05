Vente de masques en grandes surfaces : "Il faut absolument que ces masques soient l'objet des professionnels de santé" demande l'Ordre des médecins

le Dr Jean-Marcel Mourgues, vice-président du conseil national de l'Ordre des médecins, rappelle que les professionnels de santé subissent toujours une pénuerie des équipements de protection.

Les Ordres des professions de santé se sont offusqués dans un texte cinglant du nombre "sidérant" de masques annoncés à la vente par la grande distribution, quand ils ont cruellement manqué aux soignants et aux patients les plus fragiles. Pour le Dr Jean-Marcel Mourgues, médecin généraliste dans le sud-ouest et vice-président du conseil national de l'Ordre des médecins, "il faut absolument que ces masques là, soient l'objet des professionnels de santé".

franceinfo : Pourquoi êtes vous indigné de cette vente ?

Dr Jean-Marcel Mourgues : Pour mieux évacuer les choses, il est bien évidemment, nullement question d'une quelconque polémique avec la grande distribution. Rappelons quelques objectifs simples. Les objectifs de santé publique, de protection de la population et de protection des professionnels de santé. À ce sujet là, pour les seuls médecins, il faut rappeler que 25 d'entre eux, au moins, sont décédés d'une contamination par le Covid-19, que plusieurs dizaines sont en réanimation, avec un pronostic hélas, réservé. Donc oui, l'approvisionnement en matériel de protection, dont les masques, reste encore aujourd'hui très en tension. Certes, on n'est pas dans la pénurie aiguë, mais on est encore dans une pénurie persistante, malgré peut être ce que certains voudraient bien vouloir dire. Les pouvoirs publics ont affirmé à maintes reprises l'orientation impérieuse et prioritaire des masques FFP2 et des masques chirurgicaux FFP1, aux professionnels de santé. Pas plus tard, qu'il y a encore quelques jours. Faut il rappeler aussi, les incertitudes épidémiologiques vis à vis du déconfinement ? Qu'est ce que va donner le déconfinement ?

Vous n'avez pas encore tous les masques qu'il vous faut ?

Il n'y en a pas assez. Faut il rappeler que des professionnels de santé, dont les podologues, les kinésithérapeutes, ont complètement arrêté, ou ont très fortement diminué leur activité parce qu'ils n'avaient pas assez de masques ? Faut il dire aussi qu'il y a une incertitude épidémiologique ? On espère bien évidemment la réussite du déconfinement et qu'il épargnera une réascension épidémique. Mais pour le moment, il faut être très prudent. Et faut-il enfin rappeler les missions qui nous sont données vis à vis des professionnels de santé que, bien évidemment, nous acceptons. Nous avons accepté de protéger et de tester, d'isoler les concitoyens qui seraient positifs, ce qui va bien évidemment nécessiter une réserve de moyens de protection tout à fait important.

Vous accusez la grande distribution d'être des profiteurs ?

L'Ordre des médecins n'accuse nullement de ça. L'Ordre des médecins demande aux pouvoirs publics et à l'Etat de la cohérence entre les discours et les actions. Oui, nous sommes encore dans une pénurie persistante, certes moins aigüe, mais une pénurie persistante des moyens de protection dont les masques. Donc, effectivement, il faut absolument que ces masques là, soient l'objet des professionnels de santé. Il ne faut pas faire confusion entre les masques du grand public et les masques chirurgicaux. Les masques grand public, c'est une excellente chose qu'effectivement, tous les acteurs, dont la grande distribution, permettent à ce que tout nos concitoyens puissent en avoir. En ce qui concerne les masques chirurgicaux, en revanche, les professionnels de santé en premier lieu, ne sont pas suffisamment fournis pour assurer avec sérénité leur mission, en couvrant les soins nécessaires et aussi pour voir venir toute cette longue période incertaine de déconfinement, avec un risque incertain de réascension épidémique. Puisque vous savez que le déconfinement sera une période délicate.