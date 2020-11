VIDEO. Covid-19 : Bruno Le Maire est "favorable à l'ouverture des commerces tous les dimanches jusqu'à Noël"

Emmanuel Macron a annoncé mardi 24 novembre une réouverture des commerces non essentiels le samedi 28 novembre. Les commerçants espèrent également obtenir une ouverture le dimanche pour essayer de rattraper un peu le mois de novembre et fluidifier le passage de la clientèle pour pouvoir respecter la jauge imposée par le protocole sanitaire. Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire s'y est dit "favorable", mercredi 25 novembre sur France Inter.

"Je suis favorable à l'ouverture des commerces tous les dimanches jusqu'à Noël", soit quatre dimanches en comptant le 29 novembre, a-t-il déclaré.

C'est quatre dimanches de rattrapage pour les commerces. Il faut en discuter évidemment avec les organisations salariales, parce que travailler le dimanche n'est pas anodin. Il faut qu'il y ait des compensations Bruno Le Maire, ministre de l'Économie à France Inter

Bruno Le Maire précise également que ce sera aux maires de chaque commune d'approuver cette ouverture. "Ma préoccupation première c'est que tous les commerçants, tous les petits commerçants, qui ont joué le jeu, qui ont fermé et qui ont pris de plein fouet le confinement, puissent rattraper le plus possible au mois de décembre le chiffre d'affaires qu'ils ont perdu en novembre", a insisté le ministre.

Il s'est en revanche montré prudent sur un éventuel décalage des soldes d'hiver, qui doivent débuter le 6 janvier, comme cela avait été le cas pour les dernières soldes d'été. "Je suis prêt à en discuter avec les commerçants", a-t-il dit, mais "il faut juste s'assurer que c'est vraiment rentable pour les commerçants, ce n'est pas toujours forcément le cas", a-t-il noté.

1 personne pour 8m2, "une simplification"

Les commerces peuvent donc rouvrir mais dans le cadre "d'un protocole sanitaire strict". "La règle, ce sera 1 personne pour 8 m2 dans tous les commerces", rappelle le ministre de l'Économie Bruno Le Maire, qui vante "une simplification". Le maire se dit "convaincu que la deuxième règle est plus simple, plus souple et mieux adaptée".

Tous les commerces pourront rouvrir en faisant respecter une jauge de 8m² par client, contre 4m² avant leur fermeture. "Je suis partisan de la plus grande simplicité. Dans une librairie où il y a beaucoup d'étales, qu'est ce qu'il vaut mieux ? 4m² en déduisant les étales et les présentoirs de livres ou 8m² où on ne calcule que la surface globale du commerce ?", a défendu Bruno Le Maire. De plus, les salariés ne sont pas comptabilisés dans cette jauge, ni les enfants, précise le ministre.