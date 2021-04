Thalia et David faisaient partie des quelque 200 personnes qui ont dansé ce dimanche 25 avril au parc des Buttes-Chaumont à Paris. Ils racontent.

Un petit groupe d'amis passe de la musique et voilà 200 personnes qui se mettent à danser. C'était à Paris, aux Buttes Chaumont, ce dimanche 25 avril. "Il y avait un groupe. Ils avaient mis de la musique. La musique plaisait aux gens. Les gens se sont réunis. Ils étaient 6 de base", résume David, un témoin de la scène.

"On se sent un peu sacrifié"

Nullement organisée, la furtive fête n'est pas un hasard selon David. "Spontanément les gens viennent et on peut très bien le comprendre, ils ont envie de s'amuser. Les gens, ils ont besoin de quelque chose pour se laisser aller. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas", lance-t-il. "La seule chose qu'on peut faire, c'est se réveiller le matin, aller au boulot, revenir, dormir, éventuellement faire ses courses", ajoute-t-il.

Thalia était elle aussi présente aux Buttes Chaumont ce dimanche. "C'est important de faire partie d'un groupe, d'être ensemble, de se sentir vivant, de vivre", explique-t-elle. Au bout d'une heure environ, la sécurité du parc a mis un terme à la fête, dans le calme.