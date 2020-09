Vélo : le gouvernement offre des cours pour conduire en toute sécurité

Cette jeune femme a décidé de faire du vélo son moyen de locomotion principale dans les rues de Toulouse (Haute-Garonne). Mais après plusieurs années de pause bicyclette, elle doit apprendre à vaincre son appréhension de pédaler au milieu de la circulation. Le dispositif s’appelle "le coup de pouce vélo". Depuis des semaines, cet éducateur multiplie les cours et distille trucs et astuces pour échapper aux pièges de la circulation.

Des astuces pour échapper aux bouchons

"Comme j’ai appris tard à faire du vélo, j’aimerais avoir quelques astuces pour être plus à l’aise. Il y a pas mal de bouchons sur le trajet. Ça me stresse", confie cette jeune femme. Prendre sa place sur la route fait partie des idées phares du moniteur qui parle de bien d’autres conseils. "On est un véhicule comme un autre, il faut être toujours prêt à s’arrêter", souligne le moniteur. Avec le coup de pouce vélo, une aide de l’État rembourse aux participants l’équivalent de deux heures de cours en ville.