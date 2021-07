Variant delta : une explosion épidémique en France

Le spectre d’une quatrième vague du Covid-19 grandit de jour en jour. 35 départements français, dont 31 en métropole, ont déjà dépassé le seuil d'alerte, fixé à 50 cas pour 100.000 habitants. "C’est au sud, sur le littoral, que l’épidémie frappe le plus. Dans les Pyrénées-Orientales, le taux d’incidence est de 345. Le masque est de nouveau obligatoire partout sauf à la plage", explique le journaliste Florent Boutet sur le plateau du 23 heures.

Un taux d’incidence multiplié par deux en une semaine

Et d’ajouter : "Le taux d’incidence augmente tellement vite qu’on a du mal à le suivre. Il a été multiplié par deux en une semaine." Les Pyrénées-Orientales et la Haute-Corse pourraient faire l'objet d'une surveillance accrue. Pour l'heure, la hausse des contaminations n'entraîne qu'une augmentation limitée du nombre de personnes hospitalisées. 176 malades du? Covid ont été hospitalisés ce dimanche 18 juillet, contre 110 le 7 juillet, nombre le plus faible depuis près d'un an.