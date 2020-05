Vacances : la SNCF ouvre la réservation des billets pour juillet et août

Cela y est, vous pouvez vous connecter sur le site ou venir directement en gare et commander vos billets pour juillet et pour août. 100 % des Intercités et des TGV sont disponibles à la vente. Pour le reste, il va falloir s’habituer à de nouvelles façons de prendre le train. Le port du masque sera obligatoire, notamment. De son côté, la SNCF effectuera la désinfection des rames. Et puis l’entreprise est toujours contrainte de ne vendre qu’une place sur deux d’ici au 2 juin, puisque c’est à cette date-là que le gouvernement précisera les modalités de déconfinement.

Billets remboursables sans frais

L’entreprise s’adaptera à partir de ce moment-là. Le PDG de SNCF voyageur précisait, hier jeudi 14 mai, qu’il restait beaucoup de place parce que les Français ont peu préparé leur voyage. Il promettait que l’entreprise allait s’adapter aux mesures de déconfinement. Tous les billets que vous pourrez acheter seront remboursables et échangeables sans frais, relate le journaliste Sébastien Thomas en duplex de la Gare de Lyon à Paris.

Le JT

Les autres sujets du JT