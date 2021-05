Vacances d'été : les Français veulent se faire plaisir

Cet été, les Français veulent partir en vacances et comptent dépenser plus que d'ordinaire. Un besoin de s'aérer coûte que coûte.

Se faire plaisir, et être moins regardant sur ses dépenses : après plus d'un an de crise sanitaire cette année, de nombreux Français prévoient de profiter davantage de leurs vacances d'été que d'habitude. "On a économisé depuis un an donc forcément l'argent que l'on a économisé, ça fait gonfler l'enveloppe", fait remarquer un futur vacancier. "Les activités, l'hébergements un petit peu plus haut de gamme, ça pourra être aussi la petite glace que l'on refuse un peu moins facilement... Enfin voilà, ça ira de la petite dépense au plaisir un peu plus important", explique un autre.

Un changement de clientèle et d'habitudes

Un hôtel trois étoiles breton reçoit déjà ses premières réservations pour la période estivale. Le gérant le constate : les habitudes de la clientèle ont changé. Les séjours sont notamment nettement plus longs, et les clients ont tendance à se tourner vers des chambres plus haut de gamme.