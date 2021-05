Transports : les cars longue distance reprennent la route

Ils font leur grand retour sur les routes après un mois à l'arrêt : les car Flixbus redémarrent. C'est la fin concrète des restrictions pour les voyageurs. "Cela fait un mois que l'on attend pour rentrer depuis qu'il y a le confinement. Du coup, là on peut retourner chez nos parents donc c'est super. Et puis c'est moins cher que le train donc on en profite", confie une jeune femme. "Je voyage moins, je n'ai pas voyagé depuis un an et demi", explique un autre passager qui se dit "très content" du retour des Flixbus : "c'est une très bonne chose !".

Adapter l'offre à la demande

Ces trajets longue distance avaient aussi manqué aux chauffeurs. "Je suis content je pars à Cabourg, je retrouve un petit peu mes habitudes, la clientèle, parce que j'aime bien aussi voir du monde, c'est agréable", explique un chauffeur. "Et la route, ça nous manque. Quand on est chauffeur, on a ça dans le sang !"Le redémarrage se fait en douceur pour l'instant pour la compagnie, qui adapte son offre à la demande.