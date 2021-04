Covid-19 : Flixbus reprendra son activité le 7 mai prochain

L'opérateur de cars longue distance Flixbus reprendra son activité, interrompue depuis début avril, à partir du 7 mai, selon les informations recueillies par franceinfo jeudi 29 avril. L'objectif est d'anticiper un boom des voyages le mois prochain, notamment lors du pont de l'Ascension.



La décision a été prise sans attendre les annonces d'Emmanuel Macron sur le calendrier sanitaire car les réservations sur les plateformes de Flixbus et son concurent Blablacar ont connu une hausse de 200% depuis l'annonce de Jean Castex le 22 avril dernier sur la fin de la limitation des déplacements dans un rayon de 10 kilomètres à partir du 3 mai.

140 destinations proposées

Flixbus enregistre une demande particulièrement forte pour les destinations Paris, Lyon, Bruxelles, Toulouse et Bordeaux. La compagnie relancera son offre sur 140 destinations à l'image de l'été dernier. Son concurrent Blablacar desservira quant à lui une centaine de villes dans un premier temps.



De son côté, la SNCF prévoit de faire circuler 80% des TGV et Ouigo pendant les week-ends à partir du 7 mai prochain et même quasiment 100% d'entre eux lors des ponts de l'Ascension et de la Pentecôte vers l'Atlantique et le Sud-Est.



Les réservations sont ouvertes dès ce jeudi matin sur les sites de Flixbus, Blablacar et Oui SNCF.