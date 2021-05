SNCF : des billets à bas prix pour les vacances d'été

Preuve de ce déconfinement qui commence : la SNCF annonce la mise en vente de cinq millions de billets à bas prix pour remplir ses trains. En effet, l'entreprise a ouvert les réservations pour les vacances d'été et tous les billets seront échangeable et remboursables.

Pour attirer les voyageurs, la SNCF lance une grande opération promotion. Depuis le lundi 3 mai, et pour 15 jours, des billets sont en vente à 39 euros pour l'été. Cinq millions de billets sont en vente au total, soit un billet sur quatre. L'objectif est de séduire des usagers encore très indécis. "Déjà je ne sais pas où aller et avec le Covid, on ne sait pas trop où l'on va non plus", assure une passante. "Dans le contexte actuel, je suis un peu sur la réserve", explique une autre.

Un arrêt forcé avec le troisième confinement

Autre réduction annoncée sur les billets enfants : un prix unique de huit euros est instauré pour les moins de 12 ans, et ce, jusqu'au 29 août. La SNCF se remet peu à peu sur les rails après l'arrêt forcé du troisième confinement. Vendredi 7 mai, le nombre de TGV en circulation va doubler, pour passer de quatre à huit TGV sur dix. Sur son site internet, la compagnie ferroviaire rendra visible chaque mercredi les billets encore disponibles pour le week-end, toutes destinations confondues.