Réouverture : le pass sanitaire s'invite dans les évènements sportifs

Ils ont les drapeaux, les tambours et les maillots. Mais le soir du mardi 8 juin, c'est surtout un précieux papier qu'il leur faut. 5 000 supporters sont de retour au Stade de France, à tester le passe sanitaire, en format papier ou numérique, via l'application TousAntiCovid. Le passe sanitaire est valable sur présentation d'un des trois documents potentiels. Dont : une attestation de vaccination complète, ou un test PCR ou antigénique de moins de 48 heures. Pour les malades récents, il suffit d'une preuve de rétablissement : un test positif datant de plus de 15 jours et de moins de six mois.

Presque un retour à la normale

Le passe sanitaire entrera aussi en vigueur à Roland-Garros. Pour éviter les fraudes, chaque document doit comporter un QR Code. Il faudra remplir toutes les conditions : attention aux tests PCR trop anciens ! Le 9 juin, ce ne seront plus 5 000 mais 13 000 spectateurs qui pourront entrer à Roland-Garros. Dans les tribunes, il faudra s'assoir un siège sur deux, pour assister aux quarts de finale. Rafael Nadal jouera devant 5 000 personnes. Le début d'un retour à la normale.