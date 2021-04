Réouverture des terrasses le 19 mai : le président de l'Umih des Bouches-du-Rhône se dit "extrêmement réservé sur ces annonces"

"Je suis extrêmement réservé sur ces annonces car ce n'est pas la première date qui nous a été annoncée", réagit jeudi 29 avril sur franceinfo Bernard Marty, président de l'UMIH (Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie) des Bouches-du-Rhône alors que le président de la République Emmanuel Macron annonce dans une interview à la presse quotidienne régionale que les terrasses des bars, cafés et restaurants rouvriront le 19 mai prochain.

franceinfo : Êtes-vous heureux, soulagé après les annonces du gouvernement ?

Bernard Marty : Je suis extrêmement réservé sur ces annonces car ce n'est pas la première date qui nous a été annoncée. D'ailleurs, on nous avait d'abord donné le 15 mai et c'est finalement le 19. Le président de la République a également précisé que cela se ferait par département en fonction du taux d'incidence, donc les Bouches-du-Rhône ne seront pas concernées car il faut un taux d'incidence de moins de 400. Je regrette également le fait que les discothèques gardent encore et toujours portes closes et qu'il n'y ait même aucune annonce les concernant, comme si les gérants de discothèque n'existaient plus. Bien sûr, ces annonces ouvrent des perspectives mais elles sont limitées. Des restaurants ouverts jusqu'à 21 heures ne travaillent que le midi par exemple.

"Nous avons l'impression d'un manque de clarté, un pas en avant, un pas en arrière." Bernard Marty, président de l'UMIH à franceinfo

Pensez-vous que la réouverture des cafés et restaurants le 9 juin arrive trop tard ?

Oui. Personnellement, je demande la réouverture des terrasses depuis le mois de janvier. On me répond qu'il fait trop froid, mais je vois partout dans les parcs des gens installés sur des bancs ou des pelouses entassés les uns sur les autres. Je ne comprends pas qu'on puisse prendre des repas en toute sécurité uniquement dans les cantines d'entreprise et pas dans les restaurants. Avec le protocole sanitaire que nous avons contribué à établir, pourquoi ne pourrions-nous pas ouvrir ?

Que demandez-vous aujourd'hui au chef de l'Etat ?

Je lui demande la réouverture de tous les lieux de sociabilité en respectant des protocoles sanitaires sérieux qui nous permettent à nous de travailler et aux Français de vivre. On nous dit tous les jours qu'il va falloir apprendre à vivre avec le virus, alors faisons le. Créons les conditions pour pouvoir recommencer à vivre un peu normalement tout en prenant toutes les précautions qui s'imposent : masques, gel hydroalcoolique, distanciation sociale et cahier de rappel, ces cahiers dans lesquels les clients laissent leurs coordonnées à l'entrée du restaurant pour pouvoir être appelés en cas de problème. C'est nous qui avons suggéré cette dernière mesure d'ailleurs. A Marseille nous avons aussi proposé d'installer des stands de tests pour les clients avant d'entrer dans nos établissements, et nous n'avons jamais obtenu de réponse.