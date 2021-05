Rentrée des classes : les collégiens et lycéens de retour à l’école

Lundi 3 mai, les collégiens et lycéens retourneront sur les bancs de l’école. Des demi-jauges sont néanmoins prévues dans certains cas pour les 4e et 3e, et pour tous les élèves des lycées.

Les collégiens et lycéens ne sont pas retournés à l’école depuis plusieurs semaines. Lundi 3 mai, ils retrouveront les bancs de l’école alors qu’à la maison, en distanciel, l’organisation, la concentration et l’efficacité du travail étaient parfois plus compliquées. "Je me couche tout le temps tard, j’ai un mauvais rythme", explique un collégien interrogé. Les 6e et 5e retrouveront l'école à plein temps, tandis que pour les 4e et 3e des 15 départements les plus touchés par le Covid-19, il y aura des demi-jauges. La moitié en présentiel, l’autre en distanciel, comme pour tous les lycéens.

Des autotests pour les professeurs

Les professeurs vont recevoir des autotests qu’ils devront utiliser deux fois par semaine. Les lycéens à partir de 15 ans le pourront aussi, à partir du 10 mai, et sur la base du volontariat et avec l’accord des parents. Manon Bougault, journaliste pour France Télévisions, était sur le plateau du 19/20 pour revenir sur l’utilisation des autotests. "Dans le kit vous allez trouver un petit écouvillon, plus petit que celui que pour le test PCR ou l’antigénique. Vous l’insérez dans votre narine sur deux-trois centimètres, vous faites une petite rotation sur plusieurs secondes, puis vous l’insérez dans un tube avec un liquide de réaction. Il suffit de fermer, de secouer. Sur un petit boitier, on dispose des petites gouttes, les résultats arrivent en 15 minutes."