Rentrée des lycées et collèges : un retour en cours très attendu

Les collégiens et lycéens vont retourner en classe, lundi 3 mai. Beaucoup ont hâte de retrouver leurs amis. Pour lutter contre la propagation du virus, le protocole sanitaire a été maintenu et des autotests seront réalisés dans les lycées.

Après un mois de vacances et de cours à distance, lundi 3 mai, les collégiens et lycéens vont retourner en classe. Les jeunes interrogés, dimanche 2 mai, sont partagés entre la joie de retrouver leurs amis et la certitude que le virus va se propager. "Je vais pouvoir voir mes copines, mes profs, c’est plus difficile de travailler à la maison, parce qu’il n’y a pas d’explication", estime une jeune fille. "Ça va se propager assez vite parce qu’on est beaucoup dans l’école et les mesures sanitaires ne sont pas toujours bien mises en place", lance un collégien.

Des autotests dans les lycées

Les lycées restent en demi-jauge, comme les classes de 4ème et 3eme dans les départements où le virus circule le plus. Le protocole sanitaire prévoit la fermeture de la classe au premier cas de Covid-19. Les lycéens vont apprendre à faire des autotests, afin de se faire tester une fois par semaine dans l’idéal. Le ministère de l’Education nationale prévoit la livraison de 60 millions d’autotests dans les établissements en mai et juin.