Déconfinement : fin des restrictions de circulation lundi 3 mai

À La Grande-Motte (Hérault), seuls les riverains pouvaient jusqu’ici profiter de la mer. À partir du lundi 3 mai, les restrictions de déplacement seront levées, et tout le monde pourra à nouveau en profiter. Même les chanceux qui habitent près du large ont hâte de retrouver cette liberté. "Ce n’est pas encore une liberté totale mais ça va nous permettre de nous évader un peu plus loin que ce que nous faisons actuellement", lance un homme sur la place.

Un début de liberté

En Île-de-France, la fin des 10 kilomètres autour du domicile va permettre aux habitants de partir pour les ponts de mai, de l’Ascension et de la Pentecôte. "On va pouvoir aller un petit peu à droite, à gauche, partout en France, aller voir les personnes âgées, notre famille, donc on va pouvoir être libre", lance un Parisien. La fin du couvre-feu et certains commerces toujours fermés manquent à cette liberté retrouvée. Il faudra attendre le 19 mai pour retrouver les terrasses et un couvre-feu à 21 heures.