Quel calendrier sportif pour le déconfinement ?

À partir du 19 mai, et jusqu’à la fin du mois de juin, les spectateurs feront progressivement leur retour au sein des enceintes sportives dans le respect des normes sanitaires. Plusieurs grandes compétitions et événements sportifs sont au programme. Entre couvre-feu, jauge de spectateurs et pass sanitaire, franceinfo a fait le point sur les conditions du calendrier sportif à venir.

Football

Les fans de ballon rond n’attendaient que ça : pouvoir enfin remettre les pieds dans un stade. Malheureusement, ils n’auront pas tous cette chance, car les contraintes resteront élevées. À l’occasion de la dernière journée de Ligue 1, les stades pourront accueillir 1000 supporters à condition que les matches se terminent avant 21h. Même situation pour les rencontres de préparation à l’Euro. L’équipe de France jouera à Nice le 2 juin (face au pays de Galles) et au Stade de France le 8 juin (contre la Bulgarie).

Le président de la Fédération Française de Football (FFF), Noël le Graët, a confié à nos confrères de L’Équipe espérer pouvoir accueillir 30% de public (sur un stade de 80 000 places) à l’occasion de la finale de la Coupe de France, le 19 mai : "On est équipés pour le faire. Sinon, ça ne vaut pas le coup. Mais, depuis le début de la crise sanitaire, nous avons été raisonnables. Je suis extrêmement discipliné. Je ne mets pas de pression. Il faut être correct et respectueux".

Basket

Ces annonces ont également réjoui les amoureux du basket. La Jeep Elite et la Pro B auront la chance de pouvoir accueillir du public dans leur salle, à l’occasion des derniers matches de la saison régulière (jusqu’au 15 juin) et des Final 8.

Ce sera également le cas pour l’Eurobasket féminin, dont le début de la compétition aura lieu en partie à Strasbourg, entre le 17 et le 23 juin. À partir du 19 mai, 800 personnes pourront être accueillies dans les salles, avec un couvre-feu à 21 heures. À partir du 9 juin, il y aura 5000 spectateurs munis d’un pass sanitaire et chacun devra être rentré chez soi à 23 heures.

Tennis

Côté tennis, les compétitions à venir ne manquent pas non plus. 1000 spectateurs pourront assister au Tournoi ATP 250 de Lyon et au tournoi WTA de Strasbourg, du 17 au 23 mai. Quant à Roland-Garros, le décalage d’une semaine du tournoi (30 mai-13 juin) pourra permettre à l’organisation d’accueillir plus de public que prévu. Le retardement du couvre-feu à 21 heures à partir du 19 mai permettra aux spectateurs de rester plus longtemps sur place. À partir des quarts de finale, leur venue sera prolongée jusqu’à 23 heures.

Surtout, pour les cinq derniers jours du tournoi, la jauge de public admis dans l’enceinte sera de 5000 spectateurs. Mais les modalités exactes restent encore à définir : "Nous travaillons avec le gouvernement pour préciser avec lui l’impact de ces décisions quant aux conditions d’organisation pour Roland-Garros, en fonction des différentes phases de déconfinement", précise un communiqué publié le 29 avril par la direction du tournoi.

Rugby

Les fans du ballon ovale y trouveront également leur compte. 1000 spectacteurs pourront assister à chaque match des 25e et 26e journées de saison régulière, les 29 mai et 5 juin prochains. La finale de Top 14, quant à elle, aura lieu au Stade de France le 25 juin, avec une jauge autorisée de 5000 spectateurs.

#ComitéDirecteur

La programmation des phases finales de TOP 14 et de PRO D2 a été fixée pic.twitter.com/lU1snhdeWQ — Ligue Nationale de Rugby (@LNRofficiel) April 27, 2021

Cyclisme

Trois grands événements de vélo viennent s’inscrire dans le calendrier du déconfinement. Le Tour de France (26 juin - 18 juillet) devrait retrouver sa ferveur habituelle, puisque la date du 30 juin marque la fin des limites de jauge en intérieur et en extérieur, avec pass sanitaire. Le Critérium du Dauphiné (30 mai - 6 juin) et les Championnats de France à Épinal (17 - 20 juin) pourront également recevoir du public. Les conditions restent encore à préciser.

Formule 1

Annulé en 2020, le Grand Prix de France aura bien lieu au Castellet cette année. Les organisateurs devront respecter la jauge maximale de 5000 spectateurs par jour. Mais en tenant compte de la taille du circuit (125 hectares) et en mettant en place des accès séparés, le Grand Prix de France pourra accueillir du public sur trois zones, soit 15000 personnes.

"Nous avons, en accord avec la Préfecture et les différents départements du gouvernement, décidé de partir sur une jauge de trois bulles sanitaires complètement étanches de 5000 personnes", a expliqué Éric Boullier à Fréquence Sud.