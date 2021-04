Piscines : les professionnels sont débordés et pourraient augmenter les prix

A Crespin (Nord), un couple débâche sa piscine avec l’arrivée des beaux jours. "Du fait de la Covid, les vacances c’est plutôt très incertain", estime Sabine Tassin. Alors avec son mari, elle a fait installer une piscine hors sol à 1 300 euros, le prix pour "mettre du baume au cœur" à la famille. "On se dit, quand on regarde par la fenêtre, 'chouette c’est les vacances'", sourit-elle. Dans le Nord, la météo est de plus en plus clémente. Les pompes à chaleur sont de plus en plus faciles d’utilisation, résultat, la demande explose dans les régions plus froides.

Le prix va augmenter

En Normandie, un fabricant livre enfin la piscine d’une famille, après quatre mois d’attente. Dans la moitié nord du pays, l’enseigne a enregistré une augmentation de 70% de la demande en 2020. Les installateurs sont débordés, et livrent une à deux piscines par jour. Les piscines enterrées coûtent environ 20 000 euros. Mais le prix des piscines devrait augmenter de 10% en moyenne face à la pénurie de matières premières.