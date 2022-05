Mariages : le secteur est en plein boum en 2022

Avec la fin des restrictions pour les cérémonies de mariage, on ne se sera jamais autant engagé pour la vie qu'en ce moment. Entre les couples qui se lancent et ceux qui avaient dû reporter le jour J, ils sont de plus en plus nombreux à faire le grand saut. Jenna et Alvaro ont reporté leur mariage deux fois, en raison de la crise du Covid-19. Ce week-end, ils ont pu enfin se dire oui. C'était au château de Villersexel, en Haute-Saône.

Des réservations compliquées à dénicher

Pour rattraper le temps perdu, Jenna et Alvaro avaient envie d’un bel endroit pour accueillir des invités venus du monde entier. Ils ont déniché la perle rare, avec de la chance. En effet, trouver un lieu pour les réceptions de ce type est de plus en plus compliqué. Les mariages décalés depuis 2020 prennent la majeure partie des réservations du secteur. De l’avis des deux mariés du jour, ce mariage sans restrictions sanitaires valait le coup d’attendre.